Gegen drei Uhr sei die Mailänder Polizei bei einer Routinekontrolle auf Amri gestoßen, berichtet Italien-Korrespondent Richard C. Schneider. Amri habe eine Waffe gezogen, einen Polizisten schwer verletzt und sei dann selbst getötet worden.

In der "Tagesschau" hat Richard C. Schneider, ARD-Korrespondent in Italien, zusammengefasst, was man über den Tod des mutmaßlichen Lastwagen-Attentäters von Berlin, Anis Amri, bislang weiß.

Demnach geriet Amri gegen drei Uhr heute Früh in Mailand zu Fuß in eine Polizeikontrolle. Nachdem die Beamten ihn laut Darstellung italienischer Medien nach dem Ausweis gefagt hätten, habe Amri eine Schusswaffe aus der Tasche gezogen "und sofort zu schießen begonnen", so Schneider. Ein Polizist sei dabei schwer verletzt worden - bevor die Sicherheitskräfte Amri schließlich erschossen hätten.

Warum sich der mutmaßlich Terrorist in Italien aufhielt, sei noch unklar, erklärte Schneider. Eine Rolle könnte spielen, dass es auch in Italien eine relativ große islamistische Szene gebe. "Womöglich hatte er Kontakte hierhin."

Laut Polizeiangaben reiste Amri mit dem Zug nach Italien. Laut dem Mailänder Anti-Terror-Chef Alberto Nobili gelangte er über Frankreich nach Turin. Von hier sei er schließlich weitergefahren nach Mailand. Dort sei er gegen 1 Uhr am Freitagmorgen angekommen - bevor er wenige Stunden später erschossen wurde..

Der gebürtige Tunesier Amri hatte jahrelang in Italien gelebt - zeitweise war er dort sogar in Haft.

Richard C. Schneider, ARD Rom, zu den Ereignissen in Mailand

tagesschau 11:10 Uhr, 23.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-243395~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Dezember 2016 um 11:10 Uhr.