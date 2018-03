Vierter Schneesturm New York versinkt im Schnee

In einer Metropole wie New York reichen meist schon ein paar Zentimeter Schnee, um die Stadt ins Chaos zu stürzen. Entsprechend groß die Auswirkungen des vierten Schneesturms binnen weniger Wochen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Der Wind drückt ihr die Kapuze ins Gesicht, dichte Schneeflocken wirbeln ihr in die Augen. Und das pünktlich zum Frühlingsanfang. Es reicht dieser New Yorkerin: "Ich hasse diesen Mantel. Oder es ist eine Hassliebe. Und die Schneestiefel: Die hatte ich schon im Schrank, weil ich hoffte, der Winter sei durch", klagt sie. "Es sollte doch jetzt Frühling sein. Für mich sieht das aber nicht danach aus."

Pünktlich zum Frühlingsanfang hat in New York dichter Schneefall eingesetzt - und das soll auch den ganzen Tag über so bleiben. Die Warnung des Wetterdienstes vor einem Wintersturm gilt noch bis zum Donnerstagmorgen. Es ist bereits der vierte "Nor'easter" binnen gerade einmal drei Wochen.

Auch die New Yorker Polizei kämpft mit den Schneemassen.

Tausende Flüge fallen aus

Verbunden mit dem fast schon üblichen Durcheinander, noch bevor sich der Neuschnee überhaupt richtig angesammelt hat - zum Beispiel an den drei New Yorker Flughäfen. 75 Prozent der Flüge an La Guardia sind gestrichen, 70 Prozent am Flughafen Newark und die Hälfte bei John F. Kennedy.

In der Region werden 30 bis 45 Zentimeter Schneefall erwartet. Bei den vorangegangenen Winterstürmen waren die allerdings vor allem im Norden des Bundesstaates gefallen, während in der Metropole selbst wenig liegen blieb.

New Yorker Schulen bleiben geschlossen

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat vorsorglich die Schulen schließen lassen und der Gouverneur des Staates New York gibt eine ausführliche Pressekonferenz zu den Vorsichtsmaßnahmen rund um Flughäfen, Straßen und Gleise. Er warnt, dass die Lage sich im Tagesverlauf verschlechtern werde.

New Yorks Verkehrsbehörde MTA berichtet, dass sie Zehntausend zusätzliche Mitarbeiter aufbietet, um der erwarteten Schneemassen Herr zu werden. Zugleich heißt es aber auch, dass es in der U-Bahn und den Zügen deutlich weniger Fahrgäste gebe - offenbar sind viele vorsorglich gar nicht erst zur Arbeit gekommen, sondern lieber gleich zu Hause geblieben.

Alkoholzüge - ohne Alkoholausschank

Im Nahverkehr, erklärt Ronnie Hakim von der Verkehrsbehörde, setze man zudem Alkoholzüge ein. Was New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo dann doch lieber richtig stellen möchte: "Wenn Ronnie Hakim von Alkoholzügen spricht, dann heißt das nicht, dass dort Alkohol angeboten wird. Es geht um Enteisung", sagt Cuomo. "Nur zur Klarstellung - sonst wären die Züge doch wieder übervoll."

Kai Clement, ARD New York

