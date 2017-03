Frankreich Verletzte nach Schüssen in Schule

Im französischen Grasse sind in einer Schule Schüsse gefallen. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Täter soll festgenommen worden sein. Offenbar gibt es keinen terroristischen Hintergrund.

Am frühen Nachmittag sind in einem Gymnasium in der südfranzösischen Stadt Grasse Schüsse gefallen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass mindestens drei Menschen verletzt wurden und beruft sich auf einen Sprecher des Innenministeriums. Unter den Verletzten soll demnach auch der Schulleiter sein.

Ein Jugendlicher sei festgenommen worden, teilte ein Polizeivertreter mit. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur soll er mit einem Gewehr, einem Revolver und einer Granate bewaffnet gewesen sein. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren, berichtet die Agentur unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Schüler des Gymnasiums "Alexis de Tocqueville", in dem die Schüsse gefallen waren. Entgegen ersten Angaben handelte er laut Polizei offenbar allein.

Grasse liegt rund 40 Kilometer westlich von Nizza im südostfranzösischen Département Alpes-Maritimes. Die Stadt hat etwa 50.000 Einwohner.

Per Smartphone-App hatte die französische Regierung gewarnt.

Offenbar Auseinandersetzung von Schülern

Die französische Regierung hatte zuvor per Smartphone-App Terrorwarnung ausgelöst. Die Notdienste riefen Anwohner per Twitter auf, im Haus zu bleiben. Ein terroristischer Hintergrund scheint derzeit allerdings unwahrscheinlich. Laut örtlicher Behörden soll es sich um eine Auseinandersetzung zweier Schüler gehandelt haben.

