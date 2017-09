Das islamisch-konservative Saudi-Arabien will Frauen in Zukunft das Autofahren erlauben. König Salman wies die Regierung an, Regularien zu erarbeiten, nach denen sowohl Männern als auch Frauen Fahrerlaubnisse erteilt werden.

Saudi-Arabiens König Salman gab die Anweisung, Frauen das Fahren zu erlauben.

Saudi-Arabien erlaubt Frauen das Autofahren. König Salman habe per Dekret angeordnet, Führerscheine auch an Frauen auszugeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Das Königreich war weltweit das einzige Land, in dem Frauen Autos nicht selbst steuern durften.

Zuletzt mehrere Lockerungen

Menschenrechtsaktivisten hatten seit mehr als drei Jahrzehnten gegen das Fahrverbot für Frauen in dem streng islamisch konservativen Land gekämpft. In Saudi-Arabien unterliegen Frauen zahlreichen Beschränkungen, zuletzt gab es aber einige behutsame Lockerungen.

Erst am vergangenen Wochenende war Frauen erstmals Zutritt zu einem Sportstadion gewährt worden, wo sie in Begleitung ihrer Familien die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag verfolgen konnten. Im Juli erlaubte das Bildungsministerium die Teilnahme von Mädchen am Sportunterricht staatlicher Schulen.

Gehirne von Frauen nur halb so groß

Erst kürzlich hatte Geistlicher das Fahrverbot mit deren angeblichem "Winzgehirn" gerechtfertigt. Die Äußerung löste allerdings einen Sturm der Entrüstung aus. Auf einem Video, welches im Internet kursiert, ist zu sehen, wie Hidschri behauptet, die Gehirne von Frauen seien normalerweise nur halb so groß wie die von Männern. Wenn sie jedoch zum Shopping gingen, schrumpften ihre Gehirne auf sogar nur noch ein Viertel der Größe. Deshalb dürften sie keine Fahrerlaubnis erhalten.

Frauen durften erstmals ein Sportstadion in Saudi-Arabien besuchen.

Jegliche religiöse Aktivität untersagt

In den sozialen Medien forderten Frauenrechtlerinnen, Hidschri seines Amtes zu entheben. Allerdings gab es auch Stimmen aus dem erzkonservativen Lager, die sich mit ihm solidarisierten. Mittlerweile ist dem Prediger Saad al-Hidschri jegliche religiöse Aktivität untersagt.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 26. September 2017 um 22:15 Uhr.