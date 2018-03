Der französische Ex-Präsident Sarkozy wird angeklagt: Er soll versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen. Es ist nicht das einzige laufende Verfahren gegen ihn.

Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy ist in immer mehr Justizangelegenheiten verstrickt: Der konservative Politiker soll sich in einer Korruptionsaffäre vor Gericht verantworten, berichten französische Medien. Demnach soll Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident Frankreichs war, im Jahr 2014 versucht haben, einen Staatsanwalt am Obersten Gerichtshof zu bestechen.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler ihm den Berichten zufolge unter anderem bei der Auswertung von Telefonmitschnitten. Ihm werde illegale Einflussnahme vorgeworfen. Wie die Tageszeitung "Le Monde" weiter berichtete, dürfte Sarkozy gegen die Entscheidung der Ermittlungsrichter Berufung einlegen. Es sei nunmehr aber trotzdem wahrscheinlich, dass Sarkozy vor einem Gericht erscheinen müsse.

Das Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einflussnahme ist nicht das einzige gegen Sarkozy: Seit einiger Zeit steht auch der Vorwurf im Raum, der damalige Präsidentschaftskandidat habe von dem libyschen Ex-Machthaber Muammar Gaddafi Geld angenommen und für die Finanzierung seines Wahlkampfs im Jahr 2007 verwendet. Sarkozy hat die Vorwürfe als "grotesk" zurückgewiesen, doch auch in diesem Fall hat die französische Justiz bereits ein Ermittlungsverfahren aufgenommen.