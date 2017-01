Der Korruptionsskandal in Südkorea erreicht Samsung. Gegen den Vize-Chef des Konzerns, Lee, wurde Haftbefehl erlassen. Er soll die Freundin der entmachteten Präsidentin Park unterstützt und dafür Einfluss auf die Regierung bekommen haben.

In der Korruptionsaffäre um die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye haben die Ermittler Haftbefehl gegen den Erben des Samsung-Konzerns, Lee Jae Yong, beantragt. Dem Konzern wird vorgeworfen, Stiftungen und Unternehmen der langjährigen Freundin der Präsidentin, Choi Soon Sil, großzügig unterstützt und im Gegenzug Einfluss auf politische Entscheidungen bekommen zu haben. Konkret ging es um die Einwilligung bei der Fusion zweier Firmentöchter. Gegen Präsidentin Park läuft derzeit ein Amtsenthebungsverfahren.

Samsung soll Aktienwert einer Tochter klein gerechnet haben

Die Zusammenlegung der Unternehmensgruppen Cheil Industries und Samsung S&T galt vor zwei Jahren als wichtiger Schritt, um die Übergabe des Konzerns an Lee zu erleichtern. Dessen Vater, Samsung-Chef Lee Kun Hee, ist seit einer Herzattacke im Jahr 2014 bettlägerig. Kritiker hatten Samsung vorgeworfen, den Aktienwert von Samsung C&T bewusst klein zu rechnen. Weil mit dem südkoreanischen Pensionsfonds NPS aber Samsungs größter Anteilseigner der Fusion zustimmte, ging der Deal dennoch über die Bühne.

Die langjährige Freundin der derzeit entmachteten Präsidentin, Choi, soll ihre Beziehungen zu Park genutzt haben, um Millionenspenden für Stiftungen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Außerdem wird ihr vorgeworfen, sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt zu haben. Choi sitzt inzwischen in Haft, Park wird in dem Fall als Verdächtige behandelt.

Das Parlament in Seoul hatte wegen der Korruptionsaffäre Anfang Dezember für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt, die damit umgehend ihre Amtsvollmachten verlor. Sie behielt aber ihren Titel als Staatschefin und bleibt im Präsidentenpalast, bis das Verfassungsgericht über ihre Amtsenthebung entschieden hat.

Samsung weist Vorwürfe zurück

Samsung: größter Mischkonzern und Aushängeschild Südkoreas

Samsung gehört zu den größten Geldgebern von Chois Stiftungen. Die Ermittler vermuten den Konzern auch hinter den Millionengeldern, mit denen Choi die Reitausbildung ihrer Tochter in Deutschland finanziert haben soll. Samsung weist die Vorwürfe zurück. Der Konzern habe für die Zahlungen an Choi keine Gegenleistungen erhalten. Deshalb handele es sich auch nicht um Bestechung.

Samsung ist der größte Mischkonzern und ein internationales Aushängeschild Südkoreas. Zugleich steht das Unternehmen beispielhaft für den Einfluss einiger weniger Unternehmerfamilien auf Politik und Gesellschaft des Landes. Der stellvertretende Konzern-Chef Lee soll Samsung eines Tages in dritter Generation führen.

