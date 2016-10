Ist das das Ende der Friedensverhandlungen? Die USA haben die bilateralen Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand in Syrien eingestellt. Washington hatte immer wieder die russischen Luftangriffe kritisiert und Moskau unter anderem vorgeworfen, zivile Ziele anzugreifen.

Die USA haben die direkten Gespräche mit Russland über eine Waffenruhe in Syrien vorübergehend auf Eis gelegt. Das teilte das Außenministerium in Washington mit. Die USA hätten alles getan, um eine Übereinkunft zu treffen, um die Gewalt in dem Bürgerkriegsland zu beenden, hieß es in einer Mitteilung. Russland sei aber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Dies sei keine Entscheidung, "die leichtfertig getroffen wurde", betonte der Sprecher des State Department, John Kirby.

Angesichts der verheerenden Situation in der nordsyrischen Stadt Aleppo hatte US-Außenminister John Kerry schon in der vergangenen Woche mit einem Abbruch der russisch-amerikanischen Gespräche gedroht. Noch am Morgen erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow laut der Agentur Itar-Tass, es sei wichtig, die Übereinkunft mit den Amerikanern nicht scheitern zu lassen.

Aleppo hatte in den vergangenen Tagen die heftigsten Bombardierungen der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 erlebt. Die Armee startete zugleich eine Bodenoffensive. Kritiker werfen Syrien und Russland vor, absichtlich Krankenhäuser ins Visier zu nehmen. Beide Länder weisen den Vorwurf zurück und erklärten, sie kämpften in Syrien gegen Terroristen. Eine landesweite Waffenruhe war im vergangenen Monat gescheitert. Eine Serie von Gesprächen zwischen US-Außenminister Kerry und seinem russischen Kollegen Lawrow über eine mögliche Wiederbelebung der Feuerpause verlief seither ergebnislos.

Größtes Krankenhaus im Osten Aleppos bombardiert

Unterdessen meldete der Betreiber des größten Krankenhauses im von syrischen Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos, dass die medizinische Einrichtung "völlig zerstört" sei. Die Klinik M10 gebe es nicht mehr, teilte die Syrian American Medical Society (Sams) über Twitter mit. Es bestehe die Gefahr für das Personal, dass das beschädigte Gebäude auf die Kellergeschosse stürze. Drei Techniker seien durch die jüngsten Luftangriffe getötet worden.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, das Krankenhaus sei "gezielt" aus der Luft angegriffen worden. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen. Wer das Krankenhaus angegriffen hat, ist noch unklar. Die Klinik war zuletzt auch mit Fassbomben attackiert worden, wie die Betreiber mitteilten. Die medizinische Versorgung in Kliniken im rund 250.000 Einwohner zählenden Ostteil Aleppos ist kaum noch möglich.

Russland findet Luftschläge "höchst effektiv"

Russland bezeichnete seine Luftangriffe an der Seite der syrischen Armee unterdessen als "höchst effektiv". Vize-Außenminister Gennadi Gatilow sagte laut russischen Nachrichtenagenturen, die Luftangriffe hätten Dschihadisten daran gehindert, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. "Aus dieser Perspektive ist unsere Beteiligung höchst effektiv, insbesondere jetzt, da sich die Lage rund um Aleppo verschlechtert hat", sagte der Minister.

Zugleich wies Gatilow Vorwürfe, dass Russland "medizinische Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen" bombardiere, als "gegenstandslos" zurück. Nach Darstellung Moskaus werden von der eigenen Luftwaffe in Syrien nur Dschihadisten und "Terroristen" angegriffen.