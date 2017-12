Es ist das vorläufige Ende eines besonderen Wirtschaftskrimis: In Moskau wurde der frühere Wirtschaftsminister Uljukajew zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt. Er soll Schmiergeld angenommen haben. Doch die Vorwürfe blieben dubios.

Der russische Ex-Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew ist wegen Korruption zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Außerdem verhängte ein Gericht in Moskau eine Geldstrafe von 130 Millionen Rubel (1,88 Millionen Euro) gegen ihn. Nach Verbüßen der Strafe wird Uljukajew keine Staatsämter mehr bekleiden dürfen.

Das Urteil setzt den vorläufigen Schlusspunkt unter einen Prozess, der - ebenso wie der tiefe Sturz des Angeklagten - die russische Öffentlichkeit über Monate in Atem gehalten hatte. Erstmals seit dem Ende der Sowjetunion wurde ein amtierender Minister mit solchen Vorwürfen konfrontiert und verhaftet. Ausgeleuchtet wurde zudem der erbitterte Machtkampf um einen russischen Ölkonzern.

Das Gericht befand Uljukajew für schuldig, vom Chef des Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, zwei Millionen US-Dollar Schmiergeld angenommen zu haben. Beamte des FSB nahmen ihn eigenen Angaben zufolge bei einer nächtlichen Geldübergabe fest. Mit dem Geld sollte angeblich seine Zustimmung zum Verkauf der Ölgesellschaft Baschneft an Rosneft erkauft werden.

Ein seltener, tiefer Fall: Ex-Minister Uljukajew wird nach der Urteilsverkündung abgeführt.

In die Falle gelockt?

Die Anklage hatte zehn Jahre Lagerhaft gefordert. Der 61-Jährige bestritt wiederholt jede Schuld und nannte das Urteil "ungerecht". Er sagte, Setschin, ein langjähriger Verbündeter von Präsident Wladimir Putin, habe ihn in eine Falle gelockt. Setschin habe ihm nach einem Gespräch im Hinausgehen die Tasche unaufgefordert in die Hand gedrückt. Wie die Gerichtsreporterin der unabhängigen russischen Zeitung "Novaja Gazeta" festhielt, hätte das Geld laut Anklage 20 Kilogramm wiegen müssen. Uljukajew, der die Tasche einfach ergriff, sagte aus, er habe vermutet, es befänden sich mehrere versprochene Flaschen Wein darin.

Der Anklage zufolge soll Uljukajew die Bestechungssumme im Oktober 2016 am Rande des BRICS-Gipfels auf Goa gefordert haben. Dies habe er Setschin während eines Billiardspieles vor Zeugen durch eine Geste deutlich gemacht. Wie die "Novaja Gazeta" berichtet, konnten sich im Prozess aber mehrere Zeugen an diese Geste nicht erinnern. Uljukajew Verteidigung kündigte Rechtsmittel an.

Es war das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion, dass ein Minister mit derartigen Vorwürfen konfrontiert wurde. Setschin war nicht angeklagt worden und ist weiter Vorstandsvorsitzender von Rosneft. Vorladungen zum Verfahren gegen Uljukajew kam er nicht nach.

Uljukajew war 2013 von Präsident Putin zum neuen Minister für wirtschaftliche Entwicklung ernannt worden.

Ein begehrtes Unternehmen

Baschneft war im Oktober 2016 vom Staat an Rosneft verkauft worden. Dem Deal war ein längerer juristischer Kampf mit dem vormaligen Besitzer, der Investorengruppe Sistema vorausgegangen, an deren Ende die Übernahme der Aktien an den Staat stand.

Uljukajew, der als verhältnismäßig liberal gilt, soll als Minister gegen eine Übernahme durch Rosneft und für eine echte Privatisierung gewesen sein. Nach seiner Verhaftung im November 2016 wurde er von Putin seines Amtes enthoben.

Ex-Wirtschaftsminister Uljukajew der Bestechung schuldig gesprochen

Sabine Stöhr, ARD Moskau

