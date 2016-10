Russland und Syrien haben ihre Luftangriffe auf Aleppo nach eigenen Angaben eingestellt. Seit dem Morgen würden keine Angriffe mehr geflogen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. So solle die für Donnerstag zugesagte humanitäre Feuerpause vorbereitet werden.

Syrien und Russland haben nach den Worten des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu ihre Luftangriffe auf den Ostteil Aleppos eingestellt. Seit 10.00 Uhr (Ortszeit, 09.00 MESZ) würden keine neuen Angriffe mehr geflogen, sagte Schoigu nach einer Sitzung des Generalstabs.

Russland hatte am Montag nach heftiger internationaler Kritik für Donnerstag eine achtstündige Feuerpause in Aleppo angekündigt. Die nun verkündete Maßnahme diene dazu, die Feuerpause vorzubereiten sowie Zivilisten und Rebellen die Flucht aus der Stadt zu ermöglichen, erklärte Schoigu. Die syrische Armee werde sich so weit zurückziehen, dass die Kämpfer am Donnerstag ungehindert den Ostteil von Aleppo durch zwei Korridore verlassen könnten. Für Zivilisten würden sechs Korridore geöffnet.

Schoigu appellierte an jene Staaten, die Einfluss auf die Rebellen in Ost-Aleppo haben, deren Kommandeure zu überzeugen, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. In Genf würden Militärexperten am Mittwoch damit beginnen, eine Trennung zwischen Terroristen und der syrischen Opposition vorzunehmen, sagte Schoigu laut dem Sender "Rossija 24".

"Intensive Luftangriffe" in der Nacht

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, sie habe seit dem frühen Morgen keine Luftangriffe mehr registriert. Nach Angaben der Aktivisten hatten russische Kampfjets aber noch in der Nacht "intensive Luftangriffe" auf Aleppo geflogen. Die Bombardements hätten vor allem die von Rebellen kontrollierten Viertel im Osten der Stadt getroffen. Demnach wurden mindestens fünf Menschen getötet, darunter drei Kinder.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, bezweifelte, dass die Menschen die Korridore nutzen, die vom Regime und von Russland überwacht werden. "Sie wollen einen Korridor, der von der UNO überwacht wird, damit ein sicherer Abzug mit ihren Kindern gewährleistet wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Aleppo gehört zu den umkämpftesten Gebieten im syrischen Bürgerkrieg. In den vergangenen Wochen hatten syrische und russische Jets die heftigsten Luftangriffe seit Ausbruch des Konflikts geflogen. In den Rebellengebieten im Osten der Stadt sollen noch rund 250.000 Menschen leben. Sie leiden unter einem massiven Mangel an Nahrungsmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.

