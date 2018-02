Tagelang hat Russland geschwiegen. Doch nun bestätigte die Führung in Moskau erstmals eine tödliche Konfrontation mit den USA in Syrien. Mehrere Russen seien durch Bomben der US-Luftwaffe getötet worden.

Russland hat den Tod von fünf seiner Bürger durch einen US-Luftangriff in Syrien eingeräumt. Sie seien am 7. Februar in der ostsyrischen Provinz Dair as-Saur getötet worden, sagte die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa. Es handle sich nicht um militärisches Personal.

Damit ist erstmals eine tödliche Konfrontation zwischen Russen und Amerikanern in Syrien offiziell bestätigt. Die Regierungen in Moskau und Washington hatten sich bisher nicht zu russischen Medienberichten äußern wollen.

Russische Söldner im Einsatz

In dem Gefecht nahe Dair as-Saur hatte eine Truppe aus syrischen Milizen und russischen Söldnern eine Stellung der kurdisch geführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) angegriffen. Die US-Luftwaffe wehrte den Angriff auf ihre Verbündeten ab, wobei nach Einschätzungen des US-Zentralkommandos etwa 100 Angreifer getötet wurden.

Russland hat stets dementiert, dass es neben der regulären Armee in Syrien auch Söldner einer privaten Sicherheitsfirma unter dem Namen Wagner einsetzt.

Recherchen sprechen von elf Toten

Sacharowa sagte, dass Meldungen über mehrere Hundert russische Tote Desinformation seien. Russische Internet-Rechercheure und Medien haben nach eigenen Angaben bislang elf getötete Russen identifiziert.

Beide Staaten unterstützen im syrischen Bürgerkrieg verfeindete Kräfte - Russland die Regierung von Präsident Baschar al-Assad, die USA verschiedene Rebellen und kurdische Gruppen. Direkte Konflikte haben Moskau und Washington bisher vermeiden können.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 15. Februar 2018 um 17:00 Uhr.