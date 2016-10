Indien und Russland haben milliardenschwere Rüstungsverträge unterzeichnet. Indien kauft demnach Raketenabwehrsysteme, Kampfhubschrauber und Fregatten. Die Vereinbarung wurde am Rande des bis Sonntag laufenden Gipfeltreffens der Brics-Staaten in Indien getroffen.

Indien und Russland wollen im Militärbereich künftig enger zusammenarbeiten. Beide Staaten unterzeichneten am Rande des Brics-Gipfels im indischen Goa Rüstungsverträge im Wert von mehreren Milliarden Euro. Demnach liefert Russland Raketenabwehrsysteme, die bei einer Reichweite von 400 Kilometern auch gegen Kampfflugzeuge und Marschflugkörper eingesetzt werden können, an Indien. Kosten: 5,3 Milliarden Euro. Außerdem will Indien 200 Kampfhubschrauber und vier russische Fregatten kaufen, die in Indien gefertigt werden sollen. Darüber hinaus vereinbarten die beiden Staaten eine engere Kooperation im Bereich Raumfahrt und bei der Entwicklung intelligenter Stadtkonzepte.

Partner: Russlands Präsident Putin und Indiens Premierminister Modi.

Die Verträge wurden am Rande des zweitägigen Gipfels der Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika getroffen. Beobachter erwarten, dass der diesjährige Gastgeber Indien das achte Brics-Gipfeltreffen unter anderem nutzen will, um seinen Nachbarn und Dauerrivalen Pakistan politisch zu isolieren. Die sogenannten Brics-Staaten haben ihr jährliches Treffen 2009 als Gegengewicht zu den etablierten Kräften des Westens ins Leben gerufen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Indien