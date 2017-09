Wollen Islamisten die Massenflucht der muslimischen Minderheit Rohingya aus Myanmar nutzen, um den Extremismus in der Region zu stärken? Das befürchten Beobachter der Region.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Südostasien

Heftiger Monsun-Regen verwandelt das Grenzgebiet von Myanmar und Bangladesch in eine Schlammwüste. Zehntausende Menschen stapfen knietief durch den Matsch, bis auf die Haut durchnässt, frierend, hungernd - und die Situation wird von Tag zu Tag schlimmer. 400.000 Rohingya sind in den vergangenen drei Wochen nach Bangladesch geflohen. Weitere 100.000, so schätzen es die Vereinten Nationen, verstecken sich in Myanmar vor der Gewalt. Das ist fast die Hälfte der gesamten Rohingya-Bevölkerung im Rakhine Staat.

Flüchtlingslager in Bangladesch sind hoffnungslos überfüllt

Und der Exodus der muslimischen Minderheit geht weiter, weil auch die Gewalt weitergeht: vonseiten der Armee, buddhistischer Mönche und aufgeheizten Burmesen. Doch Armeechef Min Aung Hlaing behauptet, die Rohingya selbst trügen ganz allein die Schuld an ihrer Situation, weil sie versuchten, eine islamistische Hochburg in Myanmar zu errichten. Eine Sichtweise, die der Abt des buddhistischen Klosters in Sittwe teilt:

"Die internationalen Medien stellen die Lage völlig falsch dar. Auch die UN verstehen nicht, was hier wirklich vor sich geht. Wir Buddhisten sind die Bedrängten hier. Die Bengali - und ich weigere mich von Rohingya zu sprechen - wollen einen islamischen Staat errichten und uns vertreiben. Dabei sind sie es, die hier nicht hingehören."

Rohingya auf der Flucht aus Myanmar: Eine Reportage aus Bangladesch

Überall im Lande hetzen Mönche in roten Roben auf Demonstrationen gegen die muslimische Minderheit. Das westliche Bild vom friedfertigen, toleranten Buddhismus bekommt Risse. Und gerade die Rohingya haben bislang nie für einen eigenen Staat gekämpft - so wie die muslimischen Separatisten auf Mindanao oder in Süd-Thailand. Alles, was sie wollen, ist dazugehören. Doch die Regierung von Myanmar verweigert ihnen die Staatsangehörigkeit. Die Diskriminierung der Minderheit, so der Politologe Justin White, könnte den Boden bereiten für noch mehr Gewalt.

Spannung zwischen Nachbarländern wächst

"Es gibt erste Anzeichen dafür, dass islamistische Extremisten - auch der IS - den Konflikt in Myanmar für sich entdecken", so White. "In Bangladesh fordern muslimische Hardliner die Regierung zum Krieg auf gegen Myanmar. Die Spannung zwischen den Nachbarländern wächst. Deshalb muss die Regierung in Myanmar für eine faire Lösung sorgen."

Mehr als 400.000 Muslime sind aus Myanmar geflohen

Und De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi muss endlich ihr Schweigen brechen zu den Verbrechen an den Rohingya. Das fordert auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres:

"Jetzt ist ihre allerletzte Chance, die Situation zu entschärfen. Sonst wird die Tragödie absolut entsetzlich. Wenn Aung San Suu Kyi jetzt nicht handelt, wird die Katastrophe unumkehrbar sein."

Ob die Friedensnobelpreisträgerin tatsächlich die Armee stoppen kann, ist fraglich. Denn immer noch hat das Militär die heimliche Macht in Myanmar. Kritiker fordern Aung San Suu Kyi daher auf, von ihren Ämtern zurückzutreten, um den Generälen die demokratische Fassade zu entreißen.

Exodus aus Myanmar - Schon 400.000 Rohingya geflohen

Holger Senzel, ARD Singapur

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 18. September 2017 um 11:00 Uhr.