Bei einem Raubüberfall auf das Pariser Luxushotel Ritz haben fünf Tatverdächtige Schmuck im Wert von rund vier Millionen Euro erbeutet. Sie schlugen Vitrinen ein, in denen Schmuck verschiedener Juweliere ausgestellt war. Die Polizei konnte drei Verdächtige bereits festnehmen.

Bewaffnete Räuber haben bei einem spektakulären Überfall im Pariser Luxushotel Ritz Schmuck im Wert von mehr als vier Millionen Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die fünf vermummten Täter am frühen Mittwochabend mit Äxten Vitrinen ein, in denen Schmuckstücke verschiedener Juweliere ausgestellt waren. Die Polizei konnte drei der mutmaßlichen Täter festnehmen. Den beiden anderen gelang die Flucht. Die Polizei sprach von einer Beute im Wert von "mehreren Millionen Euro". Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf Justizkreise, dass der gestohlene Schmuck mehr als vier Millionen Euro wert sei.

tagesschau 06:00 Uhr, 11.01.2018







Streifenpolizisten schnappen Flüchtende

Das Ritz am eleganten Vendôme-Platz ist eines der bekanntesten Luxushotels der französischen Hauptstadt. Der Überfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr. "Wir haben einen lauten Krach gehört und viel Radau auf der Straße", sagte ein Hotelangestellter, der nicht namentlich genannt werden wollte. "Wir wussten nicht, was passiert. Man sagte uns, es ist ein bewaffneter Überfall." Ein anderer Hotelangestellter sagte, er habe nach dem Überfall einen Motorroller schnell wegfahren sehen. Polizisten, die in dem Viertel auf Steife gingen, gelang es, drei der mutmaßlichen Täter festzunehmen.

Mehrere Straßen rund um das Ritz wurden abgeriegelt. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb lobte die "Professionalität", mit der die Polizei reagiert habe. Die Pariser Staatsanwaltschaft eröffnete Ermittlungen wegen bandenmäßgen bewaffneten Diebstahls.

Polizisten untersuchen einen Nebeneingang des Luxushotels.

Häufige Diebstähle

Rund um den Vendôme-Platz befinden sich zahlreiche Luxusjuweliere. Die Boutiquen wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Überfällen. Nach einer Serie von fünf Überfällen in knapp sieben Monaten, die besonders brutal und riskant waren, wurden 2014 die Sicherheitsvorkehrungen in dem Viertel verstärkt. Dennoch gelang es im März 2016 zwei Tätern, den Juwelier Chopard am Place Vendôme auszurauben. Bewaffnet mit einer Pistole und einer Granate erbeuteten sie Schmuck im Wert von sechs Millionen Euro. In dem Fall wurden schließlich im vergangenen April drei Verdächtige festgenommen.

Im Mai 2017 überfielen drei Männer in der Rue de la Paix unweit des Platzes einen Juwelier und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro. Eine besonders hohe Beute wurde im Oktober 2016 nicht bei einem Juwelier gemacht, sondern bei US-Fernsehstar Kim Kardashian. Fünf Männer überfielen sie in der französischen Hauptstadt und nahmen mehrere Gold- und Diamantenschmuckstücke sowie einen Ring mit. Die Beute hatte einen Gesamtwert von neun Millionen Euro.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 11. Januar 2018 um 08:00 Uhr.