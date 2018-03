Wie konnte es zu dem verheerenden Feuer in einem sibirischen Einkaufszentrum kommen? Präsident Putin spricht von "krimineller Nachlässigkeit". Inzwischen fordern Tausende Demonstranten Aufklärung.

Der russische Präsident Wladimir Putin macht "kriminelle Nachlässigkeit" für die Brandkatastrophe in einen Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo verantwortlich. "Was passiert hier?", fragte Putin am Morgen bei einem überraschenden Besuch an der Unglücksstelle. Es seien "keine Kampfhandlungen, keine plötzlichen Methangasexplosionen in einem Schacht. Menschen, Kinder kamen hierher, um sich zu entspannen."

Vor dem Rathaus in Kemerowo versammelten sich am Morgen Dutzende Menschen, die von den Behörden Aufklärung über die Brandursache forderten. Später soll die Zahl laut Agenturberichten auf mehrere Tausend Menschen gestiegen sein. Sie gingen auf die Straße, um ein vollständige Aufklärung der Brandkatastrophe zu fordern. Teilweise warfen die Einwohner der Stadt den Behörden vor, die wahre Zahl der Opfer vertuschen zu wollen.

Russlands Präsident Putin besuchte überraschend den Ort der Brandkatastrophe in Kemerowo und traf danach auch Überlebende im Krankenhaus.

Behörden sprechen von 64 Toten

Bei dem Brand starben am Sonntag nach Behördenangaben mindestens 64 Menschen - unter ihnen möglicherweise etwa 40 Kinder, wie die Agentur Interfax berichtete. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen in einem Kinosaal in der obersten Etage aus und breitete sich von dort über eine Fläche von mehr als 1000 Quadratmeter aus. Eine Schulklasse war zum Zeitpunkt des Brandes in dem Kino, weshalb so viele Kinder unter den Opfern sind.

Putin, der an einer Mauer des Einkaufszentrums Rosen für die Opfer niederlegte, rügte in scharfer Form Schlampereien bei den Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll ein Wachmann den Feueralarm abgeschaltet haben. Viele Notausgänge waren zudem versperrt. Auch die Eingangstüren des Kinos in dem Gebäude sollen verschlossen gewesen sein.

Bei dem Brand im Einkaufszentrum "Simnjaja Wischnja" stürzten Teile des Dachs ein.

Vier Verdächtige festgenommen

Es wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, in deren Verlauf bereits "schwerwiegende Verstöße" gegen Bau- und Nutzungsvorschriften festgestellt wurden. Bislang nahm die Polizei vier Verdächtige fest. Unter ihnen sind der Pächter der Räumlichkeiten, in denen das Feuer ausbrach, und der Chef des Unternehmens, das das Shopping-Center "Simnjaja Wischnja" betreibt, das wegen seines Kinos und des Tiergeheges besonders bei Familien beliebt ist.

Putin besucht Ort der Katastrophe

Hermann Krause, ARD Moskau

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 27. März 2018 um 11:00 Uhr.