Die Hoffnungen sind gedämpft - Kanzlerin Merkel berät mit den Präsidenten Frankreichs, der Ukraine und Russlands. Ziel ist es, Bewegung in den Konflikt im Donbass zu bringen. Auch das Thema Syrien steht auf der Tagesordnung.

Kanzlerin Angela Merkel hat die Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Ukraine zu Gesprächen über die Lage in der umkämpften Ostukraine und weitere Themen wie den Krieg in Syrien empfangen.

Merkel begrüßte zunächst Petro Poroschenko und François Hollande. Putin kam mit etwa 30 Minuten Verspätung gegen 18.30 Uhr hinzu. Mit den ersten Gesprächen in diesem Normandie-Format genannten Rahmen seit einem Jahr sollte Bewegung in den seit langem stockenden Friedensprozess in der Ostukraine gebracht werden.

Spitzentreffen zu Ukraine und Syrien im Kanzleramt

Die Erwartungen an die Gespräche wurden bereits im Vorfeld auf allen Seiten gedämpft, mit einem Durchbruch wird nicht gerechnet.

"Schonungslose Bestandsaufnahme"

Merkels Sprecher Steffen Seibert zufolge soll es zunächst um eine "schonungslose Bestandsaufnahme" der Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens von Minsk gehen, die an vielen Enden stocke. Trotzdem sei es richtig, jede Möglichkeit auszuschöpfen, eventuell doch Fortschritte zu erzielen.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier erwartet "keine leichten Gespräche". Doch sei er "froh, dass der Normandie-Gipfel stattfindet, um über die höchste politische Ebene wieder Schwung in die Gespräche und laufenden Verhandlungen zu bringen".

Putin besucht Vierer-Gipfel in Berlin

Es habe sich gezeigt, dass es "zu Verschärfungen und neuer Gewalt" in der Region komme, wenn der politische Prozess erlahme. Er zeigte sich frustriert über die schleppenden Verhandlungen: "Ich kann Ihnen sagen, dass die in den letzten Monaten geführten Gespräche mühsam, zäh waren, unendlich viel Geduld erfordern und selbst kleinste Schritte oft (...) wochenlange Verhandlungen zur Voraussetzung hatten", sagte Steinmeier.

Die 2014 und 2015 unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unterzeichneten Friedensvereinbarungen sind der Versuch, den Konflikt in der Ostukraine zwischen prorussischen Separatisten und regierungstreuen ukrainischen Einheiten zu beenden.

Hollande kritisiert Lage in Aleppo

Frankreichs Präsident Hollande kündigte an, auch die humanitäre Lage in Syrien anzusprechen. Die Situation in der belagerten Stadt Armee sei inakzeptabel. Letztendlich stehe "die Ehre oder die Schande der internationalen Gemeinschaft" auf dem Spiel, sagte Hollande.

Der französische Präsident äußerte sich in Paris nach einem Treffen mit dem Chef der "Weißhelme", Rahed al-Saleh, und einer syrischen Delegation aus Aleppo. Die Weißhelme sind eine Freiwilligen-Zivilschutztruppe, die Tote und Verletzte unter eingestürzten Gebäuden ausgräbt. Sie wurden mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Kurz vor Beginn des Treffens in Berlin verkündete die russische Armee die Verlängerung ihrer einseitigen Feuerpause für Aleppo um drei Stunden. Am Donnerstag gilt sie für elf Stunden.

Am Donnerstag wollten Merkel und Hollande die anderen EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel über die Ergebnisse ihrer Gespräche mit Putin informieren. Innerhalb der EU waren Forderungen nach Sanktionen gegen Russland wegen dessen Vorgehen in Syrien laut geworden. Die EU-Außenminister hatten sich jedoch am Montag zunächst dagegen entschieden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.