Katalonien Puigdemont will nicht Regionalpräsident werden

Der katalanische Unabhängigkeitsführer Puigdemont kandidiert nicht für das Amt des Regionalpräsidenten. Dafür müsste er aus dem belgischen Exil nach Spanien zurückkehren - wo ihm eine Haftstrafe droht.

Im Oktober war Carles Puigdemont von der spanischen Justiz als Regionalpräsident Kataloniens abgesetzt worden - nun verzichtet er freiwillig auf eine erneute Kandidatur. "Ich werde nicht für das Amt kandidieren", sagte Puigdemont in einer Videobotschaft.

Haftstrafe droht

Grund dafür könnte ein Urteil des spanischen Verfassungsgerichts sein. Demnach kann Puigdemont sich nur dann vom Regionalparlament in Barcelona wählen lassen, wenn er persönlich anwesend ist. Eine Wahl aus seinem belgischen Exil erklärten die Richter nach einen Antrag der Madrider Regierung für unzulässig.

Zusammen mit anderen Regionalpolitikern hatte Puigdemont im vergangenen Jahr ein Unabhängigkeitsreferendum initiiert, was ihm eine Anklage der Zentralregierung in Madrid einbrachte. Daraufhin hatten er und seine Mitstreiter sich ins Exil nach Belgien abgesetzt, um einer Strafverfolgung in Spanien zu entgehen. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht Puigdemont die Festnahme wegen Aufruhrs und Rebellion.

Katalanen in der Krise

Bei der von Madrid angesetzten Neuwahl in Katalonien gingen am 21. Dezember dann aber erneut die Unabhängigkeitsbefürworter als Sieger hervor. Seither suchen sie nach einem Ausweg aus dem Dilemma.

Die linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikanische Linke), zweitstärkste Kraft der Unabhängigkeitsbefürworter im Parlament von Barcelona, schlug vor, Puigdemont solle die Rolle eines "symbolischen" Präsidenten übernehmen. Die Regierungsgeschäfte solle dagegen ein "exekutiver" Präsident führen. Diese könnte der 53-jährige Jordi Sànchez, Chef der Katalanischen Nationalversammlung (ANC), übernehmen. Er sitzt derzeit allerdings wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen in spanischer Untersuchungshaft.

Das katalanische Regionalparlament diskutiert, wie es mit der politischen Krise umgeht.

