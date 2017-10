Der Katalanen-Führer Puigdemont will vorerst in Belgien bleiben. Aber wie lange darf er das - und wie stehen seine Chancen auf Asyl dort? Und was würde passieren, wenn die spanische Regierung einen Haftbefehl ausstellt?

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Mag sein, dass Carles Puigdemont vorhatte, Belgien zu seiner neuen Wahlheimat zu machen. Oder er gar plante, vom Exil in Brüssel aus über das Schicksal seiner wirklichen Heimat Katalonien mitzubestimmen. Doch dies alles steht nun in Zweifel, nachdem ihn die spanischen Richter vorgeladen haben. Kommt Puigdemont dieser Aufforderung nicht nach, muss er davon ausgehen, dass in Spanien ein europäischer Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wird.

"Dann wird er offiziell als Krimineller gesucht. Dann müsste Belgien ihn zurück nach Spanien schicken."

erklärt einer der angesehensten belgischen Juristen, Professor Philippe de Bruycker. Insofern ginge Puigdemont also durchaus ein hohes Risiko ein, würde er der Vorladung nicht nachkommen und an seinem Zufluchtsort in Brüssel bleiben.

Mit Haftbefehl müsste Belgien Puigdemont ausliefern

Im Falle eines Haftbefehls bliebe Belgien nämlich keine Wahl - es müsste ihn nach Spanien ausliefern: "Ich sehe nicht, wie irgendeine Ausnahme, die es für europäische Haftbefehle gibt, in seinem Fall zutreffen könnte", so de Bruycker weiter, der Recht an der Freien Universität Brüssel (ULB) lehrt.

Ohne Haftbefehl sieht die Sache anders aus: Zumindest theoretisch hätte Puigdemont das Recht, sich in Brüssel aufzuhalten, solange es ihm gefällt. Ob dies der EU oder auch der belgischen Regierung wirklich genehm ist, ihn ständig in ihrer Nähe zu wissen, ist zwar zweifelhaft. Aber um ihn ausweisen zu können, müsste die politische Führung Belgiens nachweisen, dass der Katalane eine echte und akute Gefahr für die Interessen des Staates darstellen würde. Was sich in der Praxis aus Sicht des Rechtsexperten schwierig gestalten dürfte. Solange Puigdemont die Grundvoraussetzungen erfüllt, genug finanzielle Mittel und eine Krankenversicherung, könne er bis an sein Lebensende in Belgien bleiben, sagt de Bruycker.

Es war ein Minister der ebenfalls separatistische Ziele verfolgenden Partei N-VA in Belgien, der angeregt hatte, Katalanen und natürlich auch Puigdemont könnten Asyl in Belgien beantragen. Das tun zu wollen, hat der Ex-Regionalchef Kataloniens nun zunächst abgestritten.

Stefan Schaaf, ARD Madrid zzt. Barcelona, zur Lage in Katalonien

tagesschau 16:00 Uhr, 31.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-342461~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wohl keine Grundlage für Recht auf Asyl

Aber selbst wenn er sich doch noch umentscheidet, hätte er nach Ansicht von Professor de Bruycker kaum eine Chance, als politisch Verfolgter anerkannt zu werden: "Dass gegen Herrn Puigdemont Anklage erhoben wurde, heißt ja nicht, dass er verfolgt wird. Er hat das spanische Recht gebrochen. Ich sehe nicht, wie ihm auf der Grundlage das Recht auf Asyl zugesprochen werden könnte."

Ging es ihm bei seiner Belgien-Reise um das Ausloten seiner Asylchancen, ums Fädenspinnen in Richtung der flämischen Separatisten, die ihm einigermaßen wohlgesonnen sind, oder ist es am Ende doch der einigermaßen aussichtslose Versuch, sein Anliegen ins Herz der EU zu tragen? Das weiß nur Carles Puigdemont selbst. Bislang jedenfalls konnte der Katalane seine Reise- und Aufenthaltsroute noch selbst bestimmen. Doch die Vorladung aus Spanien bringt ihn nun in Zugzwang. Ein spanischer Haftbefehl nämlich würde für Puigdemont alles schlagartig ändern.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Oktober 2017 um 16:00 Uhr.