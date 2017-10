Die überraschende Belgien-Reise des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Puigdemont hatte viele Rätsel aufgegeben. Nun erklärte er auf einer Pressekonferenz: Politisches Asyl will er nicht beantragen. Er sei aus Gründen der "Sicherheit" im Land.

Der in Spanien wegen Rebellion angeklagte katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das erklärte er auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er sei in Belgien, um "in Freiheit und Sicherheit zu handeln", sagte er. Er versuche nicht, sich der Justiz zu entziehen. Wenn ein fairer Prozess in Spanien garantiert wäre, würde er sofort zurückkehren.

Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar. Das komme auf die Umstände an. "Wir können uns frei in der Europäischen Union bewegen", sagte Puigdemont.

Er rief auch dazu auf, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu "verlangsamen". Eine katalanische Republik könne nicht mit "Gewalt" aufgebaut werden. Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies "ein vernünftiger Preis".

Puigdemont erklärte außerdem, er werde das Ergebnis der von Madrid für den 21. Dezember angesetzten Wahl in Katalonien respektieren. Die Wahl sei "eine Herausforderung, die wir mit unserer ganzen Kraft annehmen", sagte er. Spanien wolle, "dass wir unser politisches Projekt aufgeben, und sie werden es nicht erreichen."

Langjährige Haftstrafe droht

Die Pressekonferenz war mit Spannung erwartet worden. Am Montag hatte die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen den katalanischen Ex-Regierungschef und weitere Angehörige der abgesetzten Regionalregierung erhoben. Die Vorwürfe lauten unter anderem Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Den Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung eine langjährige Haftstrafe.

Puigdemont war mit Mitstreitern nach Brüssel gereist und hatte dort einen auf Asylfragen spezialisierten Rechtsanwalt engagiert. Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration, Theo Francken, hatte zuvor die Möglichkeit von Asyl in Belgien ins Spiel gebracht. Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlten, könnten im Land um Asyl ersuchen, sagte der Politiker der nationalistisch- flämischen Partei N-VA dem flämischen Sender VTM News. Ministerpräsident Charles Michel hatte einen möglichen Asylantrag Puigdemonts hingegen als Thema bezeichnet, das "absolut nicht auf der Agenda" stehe.

Verfassungsgericht setzt Unabhängigkeitserklärung aus

In Spanien setzte das Verfassungsgericht derweil die Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Regionalparlaments aus. Dieser Schritt gelte vorläufig, bis die Rechtmäßigkeit der Abstimmung vom Freitag geprüft sei, hieß es. Katalanische Abgeordnete, die gegen die Abstimmung waren, hatten das Verfassungsgericht angerufen.