Proteste in Gaza Erneut Schüsse, erneut Tote

Kein Ende der Gewalt im Gazastreifen: Wieder kommt es zu blutigen Zusammenstößen an der Grenze zu Israel, erneut fallen Schüsse. Palästinenser sprechen von sieben Toten und Hunderten Verletzten.

Bei neuen massiven Protesten an der Grenze zu Israel sollen im Gazastreifen mindestens sieben Palästinenser getötet und mehr als 1000 weitere verletzt worden sein. Das sagte ein Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde. Unter den Toten sei auch ein Teenager. Ein Drittel der Verletzten soll nach Angaben der Behörde von Schüssen getroffen worden sein.

Insgesamt kamen damit seit Karfreitag etwa 30 Palästinenser ums Leben. Die israelische Armee hatte zuletzt angegeben, dass die Soldaten gezielt auf palästinensische Rädelsführer geschossen hätten - die meisten der Getöteten waren nach israelischen Angaben militante Palästinenser.

Rauchwand gegen Schüsse: Palästinenser verbrannten Autoreifen, um Scharfschützen die Sicht zu erschweren.

Mit "Rauchwand" gegen Scharfschützen

An den Protesten und Ausschreitungen beteiligten sich nach Angaben der israelischen Armee rund 20.000 Palästinenser. Sie verbrannten Autoreifen und schleuderten Steine in Richtung Israel. Mit dem Verbrennen Tausender Reifen erzeugten die Palästinenser an mehreren Orten eine "Rauchwand". Ziel war es, Scharfschützen auf der israelischen Seite der Grenze die Sicht zu erschweren. Die israelische Armee setzte Wasserwerfer zum Löschen der Brände und einen riesigen Ventilator gegen die Rauchschwaden ein, die auf die israelische Seite zogen.

Israels Armee hatte das Grenzgebiet zum Gazastreifen zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Nach Angaben der Armee gab es mehrere Versuche, den Grenzzaun zu beschädigen und im Schutz des Rauchs die Grenze zu überqueren. Die Armee spricht auch davon, dass Sprengsätze und Brandflaschen geworfen wurden.

Proteste sollen sechs Wochen dauern

Die radikalislamische Hamas hatte vor einer Woche den "Marsch der Rückkehr" gestartet, insgesamt sollen die Proteste sechs Wochen andauern. Anlass ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen sie als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein "Recht auf Rückkehr". Israel lehnt dies ab.