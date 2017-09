Erster Ministerrücktritt in der Regierung Trump: Gesundheitsminister Price ist über einen Reisekosten-Skandal gestolpert. Er nutzte auf Staatskosten Privatmaschinen statt deutlich preiswerterer Linienflugzeuge. Es geht um Hunderttausende Dollar.

US-Gesundheitsminister Tom Price ist nach scharfer Kritik an seinen teuren Dienstflügen in Privatjets zurückgetreten. Price habe seinen Rücktritt eingereicht, Präsident Donald Trump habe ihn angenommen, teilte das Weiße Haus mit. In Trumps Team im Weißen Haus hatte es bereits einige hochkarätige Wechsel gegeben, doch Price ist der erste Minister, der zurücktritt.

Das Magazin "Politico" hatte aufgedeckt, dass Price auf Kosten der Steuerzahler mehrfach Flugzeuge gechartert hatte. Nachdem das bekannt geworden war, bot er an, fast 52.000 Dollar aus eigener Tasche zurückzahlen. Schätzungen zufolge kosteten seine Flüge allerdings Hunderttausende Dollar.

Dabei soll es sich zwar um Reisen im Zusammenhang mit seiner Regierungstätigkeit gehandelt haben. Doch schlossen manche Routen dem Magazin zufolge Orte ein, wo Price Häuser, Familie oder Freunde hat.

Erst verteidigt - dann Erstattung angeboten

Price hatte seine Reisen zunächst als rechtmäßig verteidigt. Vor einigen Tagen kündigte er dann jedoch an, dass er bis zum Abschluss einer internen Untersuchung seines Ressorts auf die Nutzung von Chartermaschinen verzichten werde. Am Donnerstag hatte Price schließlich angekündigt, die Flugkosten aus seinem Privatvermögen zu erstatten.

Die Vorschriften für US-Regierungsmitarbeiter besagen, dass sie möglichst Linienflugzeuge nutzen sollen, sofern sie für das gewünschte Datum verfügbar sind.

Seit Trumps Amtsantritt im Januar haben bereits einige Mitglieder seiner Regierungsmannschaft ihren Hut genommen, darunter sein Sicherheitsberater Michael Flynn und Stabschef Reince Priebus.