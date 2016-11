General Radew hat laut Umfragen die erste Runde der Präsidentenwahl in Bulgarien gewonnen. Sein Überraschungserfolg gegen die Regierungskandidatin setzt Ministerpräsident Borissow unter Druck, der für diesen Fall den Rücktritt des Kabinetts angekündigt hatte.

Überraschend hat bei der Präsidentenwahl in Bulgarien offenbar der Oppositionskandidat Rumen Radew die erste Runde gewonnen. Der für die Sozialisten ins Rennen gegangene frühere Luftwaffenkommandeur kam laut Nachwahlbefragungen verschiedener Institute auf ein Ergebnis zwischen 24,8 und 26,7 Prozent der Stimmen. Seine größte Konkurrentin, die als Favoritin geltende derzeitige Parlamentspräsidentin Zezka Zatschewa von der Regierungspartei Gerb lag demnach knapp dahinter und erreichte laut den Prognosen verschiedener Wahlforscher zwischen 22,5 und 23,5 Prozent.

Stichwahl am kommenden Sonntag

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow hatte für den Fall der Niederlage der Regierungskandidatin den Rücktritt des Kabinetts und Neuwahlen angekündigt.

Vorläufige Ergebnisse werden im Laufe des Abends erwartet. Sollten sich dabei die Umfragewerte bestätigen, käme es am kommenden Sonntag zu einer Stichwahl. Ein Erfolg Radews, der sich für engere Beziehungen zur Regierung in Moskau einsetzt und unter anderem die EU-Sanktionen gegen Russland beenden will, wäre eine große Schlappe für den konservativen Regierungschef Boiko Borissow, der Zatschewa ins Rennen geschickt hatte.

Umfragen vor der Wahl hatten einen Sieg der 58-jährigen Parlamentspräsidentin vorausgesagt. Borissow hatte vor dem Urnengang sogar angekündigt, er werde Neuwahlen des Parlaments ansetzen, falls Zatschewa im ersten Durchgang nicht gewinnen sollte.

Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben

Ähnlich wie in Deutschland hat der Staatspräsident auch in Bulgarien vor allem repräsentative Aufgaben. Allerdings wird er vom Volk gewählt. Er ist nominell Anführer der bulgarischen Streitkräfte, kann Gesetzesvorhaben mit seinem Veto verhindern, unterzeichnet internationale Abkommen und benennt Botschafter sowie die Chefs der Geheimdienste.

Bulgarien ist seit 2004 bei der Nato und seit 2007 Mitglied der EU. Der Wahlkampf war dominiert von der Frage über die Zukunft der Europäischen Union und den Beziehungen zu Russland sowie der Flüchtlingskrise.

