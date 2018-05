Viel deutet darauf hin, dass das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim doch noch stattfindet: In New York traf US-Außenminister Pompeo den Kim-Vertrauten Kim Yong Chol.

Seit 18 Jahren war kein so ranghoher Vertreter Nordkoreas mehr in den USA: Der frühere Geheimdienstchef Nordkoreas, Kim Yong Chol, hat sich in New York mit US-Außenminister Mike Pompeo getroffen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde zwar nichts bekannt, die Reise wird aber als Zeichen gewertet, dass das eigentlich für den 12. Juni geplante und schließlich von US-Präsident Donald Trump abgesagte Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un doch noch stattfinden kann.

Pompeo war nach den Verwerfungen zwischen Washington und Pjöngjang offensichtlich um eine entspannte Atmosphäre bemüht. "Gutes Abendessen mit Kim Yong Chol in New York heute Abend. Steak, Mais und Käse auf dem Menü", twitterte er.

Weißes Haus hält an 12. Juni fest

Ein weiteres Treffen mit dem Geheimdienstchef soll heute folgen. Aus dem Weißen Haus hieß es aber vorab, es solle vor allem um zwei Themen gehen: die atomare Abrüstung Nordkoreas und das mögliche Gipfeltreffen. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte, man gehe davon aus, dass der Gipfel weiterhin am 12. Juni stattfinden werde. Aber man werde sehen, was passiere.

Die Reise Kim Yong Chols ist nicht die einzige in diesen Tagen. Derzeit halten sich zudem zwei US-Delegationen in Singapur und Korea auf. Nach Angaben des US-Präsidialamtes sind zudem weitere hochrangige Treffen in den kommenden Tagen geplant. Trump hatte das Treffen in Singapur zunächst abgesagt, einen Tag später jedoch erklärt, womöglich könne der Gipfel doch stattfinden.

Mit Informationen von Kai Clement, ARD-Studio New York