Pompeo in Israel Klare Worte in Richtung Iran

US-Außenminister Pompeo hat in Tel Aviv seine Kritik am Atomabkommen mit dem Iran erneuert. Damit stellte er sich an die Seite Israels - in die palästinensischen Gebiete fährt Pompeo nicht.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo landet auf dem Flughafen in Tel Aviv. Er kommt direkt aus Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Es ist eine höchst ungewöhnliche Flugroute, denn Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Einen Linienflug gab es noch nie.

Doch Vertreter der USA pendeln seit längerem zwischen den beiden so unterschiedlichen Ländern. Sowohl zu Israel als auch zu Saudi-Arabien unterhalten die Vereinigten Staaten enge Kontakte - auch militärisch. Und beide Länder teilen die Sicht der aktuellen US-Regierung - dass Iran die größte Bedrohung für die Region ist.

"Iran unterstützt Milizen und Terroristen", hatte Pompeo in Riad gesagt. "Es führt Cyberangriffe aus, es unterstützt das mörderische Assad-Regime in Syrien. Im Gegensatz zur früheren US-Regierung werden wir das Ausmaß des iranischen Terrorismus nicht kleinreden. Wir werden entschieden verhindern, dass Iran eine Atomwaffe besitzt."

Susanne Glass, ARD Tel Aviv, zu den Ergebnissen von Pompeos Israelbesuch

Mit Europa - oder allein

Das aktuelle Abkommen mit Iran garantiere das nicht, machte Pompeo deutlich. "Wir werden weiterhin mit den Europäern arbeiten, das Abkommen zu reparieren." Aber, so der US-Außenminister, wenn das nicht funktioniere, dann sei US-Präsident Donald Trump entschlossen, den Deal aufzukündigen.

In zwei Wochen will sich Trump entscheiden. Israels Premier Benjamin Netanyahu gilt als scharfer Kritiker des aktuellen Atomabkommens. Er ist damit inhaltlich auf einer Wellenlänge mit Pompeo.

"Beziehungen eng wie nie"

Auch deshalb wurde es eine sehr herzliche Begegnung in Tel Aviv. Die beiden Männer standen vor einer großen Landkarte des Nahen Ostens. Es folgte: Eine innige Umarmung.

Israel nehme einen wichtigen Platz in seinem Herzen ein, sagte der US-Außenminister. Netanyahu dankte, dass Pompeo schon auf seiner ersten Auslandsreise nach Israel kommt.

Mit Pompeo hat die US-Regierung einen weiteren Vertreter, der sich demonstrativ an die Seite Israels stellt. Bereits vor dem Treffen gab sich Netanyahu begeistert. "Die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind so eng wie nie. Ich möchte an dieser Stelle Präsident Trump danken, dass er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das passiert schon bald, binnen Tagen."

Ein fester Händedruck zweier Verbündeter: Pompeo (li.) und Netanyahu

Keine Fahrt nach Ramallah

Wegen der Gespräche mit dem Fokus Iran und der demonstrativen Begeisterung über das enge bilaterale Verhältnis geriet ein anderes Thema in den Hintergrund: Der ungelöste Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

Die USA waren traditionell Vermittler im Friedensprozess. Es ist ein Prozess, den es seit Jahren gar nicht mehr gibt. Die kurze Strecke bis nach Ramallah hätte der US-Außenminister rein logistisch problemlos meistern können. Dennoch trifft er sich wohl nicht mit Vertretern der Palästinenser.

Die Palästinenser lehnen offizielle Gespräche mit der US-Regierung ab, weil die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt wird. Damit erkennen die USA Jerusalem als Hauptstadt Israels an, ohne dass es eine Einigung mit den Palästinensern gibt.

Ein hochrangiger Politiker der Palästinenser erklärte: Pompeo habe noch nicht einmal angefragt, ob man ihn vielleicht doch noch treffen wolle.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. April 2018 um 20:00 Uhr.