Nach EuGH-Strafandrohung Polen stoppt Urwald-Abholzung

Der Europäische Gerichtshof hatte mit einer Strafe von 100.000 Euro pro Tag gedroht, nun hat Polen prompt reagiert und die Abholzung des geschützten Urwalds Bialowieza gestoppt. Ein Hintertürchen gibt es immer noch.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

Die polnische Regierung hat die umstrittenen Fällarbeiten im Urwald Bialowieza im Nordosten des Landes eingestellt. Das erklärte der Generaldirektor der staatlichen Forstverwaltung in Warschau. Zuvor hatte der Europäische Gerichtshof Polen ein Zwangsgeld von mindestens 100.000 Euro pro Tag angedroht, sollte die Regierung die aktive Bewirtschaftung des Waldes nicht einstellen, der zum Weltnaturerbe gehört.

Bislang hatte die Regierung die Arbeiten vor allem mit dem Kampf gegen Borkenkäfer-Befall begründet. Der polnische Umweltminister betonte nun, Polen achte das Recht und halte sich an europäische Verträge.

Hintertürchen: Sicherheitsgründe

Das Ministerium will jetzt Gebiete definieren, in denen Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden dürfen. Der Europäische Gerichtshof hatte eine solches Hintertürchen offen gelassen - demnach dürfen Urwald-Bäume in besonderen Fällen geschlagen werden, wenn beispielsweise Wanderer gefährdet sind.

Der Bielowieza-Urwald gehört zu den ursprünglichsten und artenreichsten Waldgebieten im europäischen Flachland. Er erstreckt sich beidseits der polnisch-weißrussischen Grenze. Auf polnischer Seite steht ein kleinerer Teil des Waldes unter Naturschutz. Im größeren Teil sind Fällarbeiten bereits länger erlaubt. Die nationalkonservative Regierung hatte allerdings bereits 2016 die zum Einschlag freigegebene Menge verdreifacht.

Polen stellt Fällarbeiten im Białowieża-Urwald ein

Jan Pallokat, ARD Warschau

