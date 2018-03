Es ist das größte Rüstungsgeschäft in der Geschichte Polens: Für 3,8 Milliarden Euro kauft Warschau Flugabwehrraketen von den USA. Nun fühlt sich die russische Regierung bedroht.

Russland protestiert gegen den polnischen Großeinkauf von US-Abwehrraketen. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa warf Polen eine "zunehmende Militarisierung" vor. Dies sei eine "Bedrohung Russlands nationaler Sicherheit". Warschau trage mit steigenden Wehrausgaben und der Modernisierung seiner Streitkräfte zur "Destabilisierung der militärischen und politischen Lage in Europa" bei.

Polen und die USA hatten am Mittwoch einen Milliarden-Vertrag über den Kauf von zwei US-Flugabwehrraketen des Typs "Patriot" besiegelt. Gemäß dem in Warschau unterzeichneten Vertrag bezahlt Polen 3,8 Milliarden Euro für das Abwehrsystem. Die Lieferung der ersten Batterien ist ab 2022 geplant. Insgesamt will Polen bis 2024 acht "Patriots" kaufen. Die Verhandlungen über die zweite Etappe des Deals würden nun aufgenommen.

Verteidigung gegen Russland

Auf den Waffendeal hatten sich Polen und die USA beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in Warschau im Juli 2017 geeinigt. Die Flugabwehrraketen sollen Teil der polnischen Verteidigung gegen Russland sein. Die östlichen EU- und NATO-Mitglieder Polen, Estland, Lettland und Litauen fühlen sich seit dem Beginn der Ukraine-Krise verstärkt von Moskau bedroht.

Im vergangenen Jahr hatte die NATO-Militärallianz in Polen sowie in Estland, Lettland und Litauen vier multinationale Bataillone stationiert. Die Aufrüstung im Baltikum und in Polen, ehemals Einflussgebiet der Sowjetunion, sorgt widerum in Moskau für Irritationen.

Das "Patriot"-Raketensystem bietet Schutz vor angreifenden Flugkörpern. Die bodengestützten Batterien sind mobil, die Abschussrampen können auf Lastwagen montiert werden. Die Lenkwaffen können Flugzeuge, Raketen, Marschflugkörper und Drohnen in der Luft zerstören.