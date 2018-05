Bei einem Unfall in einem Kohlebergwerk in Polen ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. Vier weitere Kumpel sind noch in rund 1000 Metern Tiefe eingeschlossen.

In Polen ist ein Bergmann bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen. Das erklärte der Betreiber der Kohlemine. Nach wie vor sind vier Kumpel in etwa 1000 Metern Tiefe eingeschlossen. Rettungsmannschaften suchen mit Hochdruck nach einer Möglichkeit, sie zu befreien. Mehr als 200 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Einen der vier Vermissten konnten sie bereits orten, sagte der Leiter des Kohleunternehmens, Daniel Ozon. Es geben Kontakt, man könne aber noch keine Aussagen über seinen Gesundheitszustand machen. Wo genau die anderen drei sich befinden, ist unklar. Zu ihnen gab es keinen Kontakt.

Rund 200 Rettungskräfte sind an der Suche nach den Vermissten beteiligt. Ministerpräsident Morawiecki besuchte die zwei verletzten Kumpel im Krankenhaus.

Erschütterung in der Tiefe

Nach Angaben der staatlichen Bergbaubehörde war es im Stollen Zofiowka des Bergwerks von Jastrzebie-Zdroj an der tschechischen Grenze bereits am Samstagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache zu einer Erschütterung oder einem kleinen Beben in etwa 900 Metern Tiefe gekommen. Dadurch seien insgesamt sieben Bergleute in darunter liegenden Gängen eingeschlossen worden. Die sofort eingeleitete Rettungsaktion sei durch eine sehr hohe Methankonzentration im Stollen behindert worden, erklärte ein Sprecher der Rettungsmannschaften dem Sender TVN24.

Zwei der eingeschlossenen Kumpel konnten nach einer mehrstündigen Suche befreit werden. Die beiden Geretteten seien zwar verletzt, aber bei Bewusstsein, sagte der Sprecher. Sie werden in einem Krankenhaus behandelt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki reiste noch am Samstag zum Unglücksort und besuchte die beiden Bergleute und ihre Familien im Krankenhaus.

