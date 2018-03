Auch wenn Polen für Deutschland kein einfacher Partner ist, macht sich Bundesaußenminister Maas für eine enge Beziehung stark. Gemeinsam mit Frankreich soll das "Weimarer Dreieck" wiederbelebt werden.

Von Jan Pallokat, ARD-Studio Warschau

Trotz aller Spannungen stand am Ende das Bekenntnis zur Einigkeit Europas - gerade auch vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage und diverser Spannungen in der Welt. Der neue Bundesaußenminister Heiko Maas hatte schon vor Abflug die Tonart vorgegeben, als er erklärte, Deutschland stehe zur engen Partnerschaft mit Polen trotz "unterschiedlicher Perspektiven" in einigen Bereichen. Dies wiederholte er bei seinem Besuch in Warschau: "Deutschland und Polen sind trotz manchmal unterschiedlicher Perspektiven unersetzliche Nachbarn, Freunde, in allen Beziehungen unersetzliche Partner."

Doch wie einig ist Europa? Aus polnischer Sicht eher kritisch beäugt werden die französischen Vorschläge einer vertieften Euro-Zone, der Polen nicht angehört. Außenminister Jacek Czaputowicz erklärte: "Unsere und auch die deutsche Außenpolitik zielen auf eine starke EU, eine einige EU ab, die nicht in verschiedene Geschwindigkeiten und Abschnitte geteilt ist."

Viele heikle Themen

Der neue deutsche Außenminister war in Warschau nicht nur von seinem Amtskollegen, sondern auch von Staatspräsident Andrzej Duda und Premierminister Morawiecki empfangen worden. Dabei seien auch heikle Themen wie die umstrittene Justizreform oder der Ruf nach Weltkriegsreparationen in Polen angesprochen worden, hieß es. "Ich habe heute in meinen Gesprächen auch gelernt, dass viele Dinge, die sich aus unserer Vergangenheit ergeben, immer noch sehr emotionale Themen in Polen sind, die man nicht einfach mit nüchterner Rationalität zur Seite schieben kann", so Maas.

Außenminister Maas liegt einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten nieder.

Wenig Bewegung bei Justizreform

Derweil bewegt sich in einer zentralen Streitfrage Polens mit der EU, nämlich der umstrittenen Justizreform, nach wie vor wenig - und das kurz vor Ablauf einer Frist, die die EU-Kommission Polen gesetzt hat, um ein Sanktionsverfahren noch zu vermeiden. Czaputowicz verteidigte den Justizumbau im Beisein seines deutschen Amtskollegen: "Die Richter sollen unabhängig sein, diesem Ziel dient die Reform. Selbstverständlich kann man sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und ich schließe nicht aus, dass Regierung und Parlament noch bestimmte Anpassungen beschließen."

Außenminister Maas äußerte die Hoffnung, dass Polen doch noch mit konkreten Schritten den Bedenken entgegen kommt, dass polnische Gerichte wegen der Reform nicht mehr unabhängig Recht sprechen können. Er äußerte sich zurückhaltend zu dem in Brüssel diskutierten Vorschlag, die Ausgabe von EU-Strukturhilfen künftig an die Einhaltung rechtstaatlicher Kriterien zu knüpfen: "Wir würden uns wünschen, dass wir gar nicht an diesen Punkt kommen, denn wir wollen nicht, das Sachfragen mit Budgetfragen verbunden werden. Deshalb hoffen wir, dass wir mit konkreten Maßnahmen, die die polnische Regierung in das Verfahren einfügt, Schritt für Schritt weiterkommen werden."

Polen: Giftanschlag ächten mit aller Entschiedenheit

Überlagert wurde Maas‘ Antrittsbesuch in Polen von den Vorwürfen gegen Russland wegen des Giftanschlags in Großbritannien. Maas forderte die russische Regierung auf, zur Aufklärung beizutragen. Sein polnischer Amtskollege war dagegen schon einen Schritt weiter: Die internationale Gemeinschaft müsse mit aller Entschiedenheit gegen diesen beispiellosen Angriff vorgehen und ihn ächten. In diesem Punkt war von der viel beschworenen europäischen Einigkeit nicht viel zu spüren.

Antrittsbesuch von Außenminister Maas in Warschau

Jan Pallokat, ARD Warschau

