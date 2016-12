Monatelang haben Indianer und Naturschützer gegen den Bau einer Öl-Pipeline in North Dakota demonstriert. Sie hatten mit ihren Protesten offenbar Erfolg - das Ingenieur-Korps der US Army, dem das Land gehört, kündigte an, einen alternativen Routenverlauf prüfen zu lassen.

Der Bau der umstrittenen Pipeline in North Dakota liegt vorerst auf Eis. Nach monatelangen Protesten könnte außerdem ihr Verlauf nun möglicherweise tatsächlich geändert werden. Zu der Route entlang eines Indianerreservats sollten Alternativen geprüft werden, teilte das United States Army Corps of Engineers, der Ingenieurkorps der Armee, mit, dem das Land gehört.

Seit Monaten demonstrieren Tausende in einem Lager nahe der Baustelle in North Dakota gegen die 3,8 Milliarden Dollar teure Pipeline. Auch in sozialen Medien hatten sich heftige Proteste formiert. Die Gegner argumentieren, dass das Trinkwasser in der Region verschmutzt werden könnte und heilige Stätten eines örtlichen Stammes der Sioux in Gefahr gebracht würden.

Freudentänze bei Gegnern der Pipeline

Gegner

In ersten Stellungnahmen reagierten Indianer und Umweltschützer begeistert. Videos auf Facebook aus einem Camp vor Ort zeigten Freudentänze. Auf Fotos ist Feuerwerk über dem Camp zu sehen.

Die Pipeline soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen im Norden North Dakotas in den Bundesstaat Illinois transportieren. Die Röhre soll insgesamt fast 1900 Kilometer lang sein. Sie ist bis auf das fehlende Stück unter dem Lake Oahe, dessen Bau von der Army jetzt angehalten wurde, fertig. Das Unternehmen, das die Pipeline baut, Energy Transfer Partners, lehnt eine andere Routenführung ab. Die angekündigte Blockade durch das Ingenieurkorps kommentierte die Firma zunächst nicht.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA