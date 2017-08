Der Fall eines weiteren in der Türkei inhaftierten Deutschen belastet das Verhältnis zwischen beiden Ländern zusätzlich. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann, der bereits seit fünf Monaten dort festgehalten wird.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, der Mann werde von der Deutschen Botschaft in Ankara konsularisch betreut. Sein Fall sei gegenüber der türkischen Seite bereits auf hochrangiger Ebene angesprochen worden. Nähere Angaben, etwa was ihm vorgeworfen wird, machte das Auswärtige Amt nicht.

Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge kommt der Mann aus Schwerin, ist 55 Jahre alt und hatte sich im April auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Mit seiner Pilgerreise habe er auch auf das Schicksal unterdrückter Minderheiten aufmerksam machen wollen. Aus dem Südosten der Türkei habe er Freunden gegenüber von Schwierigkeiten mit der Polizei berichtet: Die Behörden hätten offenbar bezweifelt, dass er als Pilger unterwegs ist.

Laut "Bild am Sonntag" befindet sich der Mann derzeit im Abschiebegefängnis im osttürkischen Erzurum. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen sind zurzeit zehn Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert. Unter ihnen sind mehrere Journalisten, denen Terrorpropaganda vorgeworfen wird. Die Bundesregierung hat sich bisher vergeblich um deren Freilassung bemüht.

