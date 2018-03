Protest gegen US-Waffengesetze Die neue Macht der Schüler

Nach den jüngsten Schulmassakern in den USA ist der Druck auf Politiker und Waffenlobby groß. Am Samstag wollen Hunderttausende beim "Marsch für unsere Leben" auf die Straße gehen.

Von Marc Hoffmann, ARD-Studio Washington

Der Druck ist groß: Nur wenige Wochen nach dem Schulmassaker von Parkland unterzeichnet der republikanische Gouverneur Floridas, Rick Scott, ein eilig zusammengeschnürtes Gesetz und bricht mit der amerikanischen Waffenlobby.

Wer von nun an in Florida eine Langwaffe kaufen will, muss mindestens 21 Jahre alt sein. Bisher galt ein Mindestalter von 18 Jahren. Und bis der Käufer die Waffe tatsächlich in die Hand bekommt, müssen nach der Neuregelung ganze drei Tage vergangen sein.

Ein erster kleiner Schritt

Die überlebenden Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School verbuchen das als ihren Erfolg. Es ist ein erster kleiner Schritt zu einem strengeren Waffenrecht. Nach Florida gilt dies hoffentlich bald in den ganzen USA, hofft die junge Aktivistin Sarah Chadwick. Sie organisiert den "March for our Lives" ("Marsch für unsere Leben") am Samstag mit:

"Wir spüren den Druck auf unseren Schultern, Veränderungen durchzusetzen. Dabei sind wir noch Teenager. Dies ist eigentlich die Aufgabe der Politiker, die derzeit an der Macht sind. Aber nun sind wir eben in der Verantwortung und wir werden dafür sorgen, dass wir das hinkriegen."

Schüler, kaum älter als 18 Jahre, stehen hinter dem Protest. Mindestens eine halbe Millionen Menschen erwarten sie am Samstag allein in Washington. Über 800 Veranstaltungen sind parallel weltweit geplant. Die Teenager haben es schon jetzt geschafft, das Thema wach zu halten. Sie werden wahrgenommen.

Morgenmagazin, 23.03.2018, Verena Bünten, ARD Washington







Trumps Reaktion nicht im Sinne der Schüler

Auch US-Präsident Trump reagierte einige Tage nach den Schüssen von Parkland - wenn auch nicht in ihrem Sinne. Er wolle die Schulen stärken. Für Trump gehört dazu vor allem, ausgewählten Lehrern das Tragen einer Waffe nach absolvierter Ausbildung zu erlauben.

Also mehr Waffen an Schulen, statt weniger, fordert Trump im Gleichklang mit der Waffenlobby NRA. Ähnlich reagieren die Republikaner im US-Kongress. Statt von einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu sprechen, wollen sie den Schulen 50 Millionen Dollar im Jahr geben - für Amoktrainingskurse, Metalldetektoren, verbesserte Schließsysteme und Videokameras.

Vorbereitungen für den ''March for our lives''

Überprüfungen sollen verbessert werden

Immerhin soll nun auch das bisher schlecht funktionierende System der Hintergrundüberprüfungen verbessert werden. Doch zu mehr können sich die Republikaner im Kongress derzeit nicht durchringen. Dabei ist Umfragen zufolge die Mehrheit der Amerikaner durchaus für strengere Waffengesetze. "Was wollen sie denn noch hören?", fragt die Oppositionsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. "Es gibt doch einen parteiübergreifenden Weg im Kongress. Lassen sie uns jetzt abstimmen!"

Die Bilder des Marsches in Washington dürften Eindruck machen und könnten den Druck auf die Politiker erhöhen. Und trotzdem werden sie einen langen Atem brauchen, weiß auch der Schüler David Hogg, Überlebender an der Parkland High School. "Auch nach dem Marsch vom Wochenende werden wir weitermachen", verspricht er, "bis die Parlamentarier strengere Gesetze verabschiedet haben. Warum sollen wir zurück an unsere Schulen gehen und unseren Job machen, wenn es die Politiker auch nicht tun?"

Nach Parkland ist die USA mitten in der Waffendebatte

Marc Hoffmann, ARD Washington

