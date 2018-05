Ein junger Mann klettert in Paris vier Stockwerke an einem Haus hinauf - und rettet damit einem am Balkon hängenden Kind das Leben. Präsident Macron verlieh dem Migranten aus Mali nun die Staatsbürgerschaft.

Von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Ein vierjähriger Junge hängt in schwindelerregender Höhe außen an einer Balkonbrüstung, droht jeden Moment abzustürzen. Unten schauen viele Leute hilflos zu. Bis plötzlich ein junger Mann losrennt, sich blitzschnell von außen an den Balkonen des Hauses emporhangelt und den Jungen schließlich in Sicherheit bringt.

Diese spektakuläre Rettungsaktion ereignet sich im 18. Arrondissement Paris und wurde von Passanten auf Video festgehalten. Der Retter, ein junger Migrant aus Mali, wird nun als Held gefeiert - und wurde am Morgen sogar persönlich von Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen.

Mamoudou Gassama wurde von Macron persönlich empfangen.

Ein Hit in den sozialen Medien

In sozialen Netzwerken wird Mamoudou Gassama längst mit Spiderman verglichen. Doch als Superhelden sieht sich der junge Mann aus Mali selbst überhaupt nicht. Eher schüchtern ließ er im Élysée-Palast das Blitzlichtgewitter über sich ergehen, als er Macron von seiner Heldentat erzählte: "Wieviel Uhr war es?", fragte Frankreichs Präsident seinen Gast. "Es war so gegen 20 Uhr", antwortete Mamoudou. "Ich bin vorbeigekommen und sah da ein Kind in der vierten Etage hängen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht, ich bin einfach über die Straße gerannt, um ihn zu retten. Ich wusste, ich kann das schaffen."

Das Video von der spektakulären Aktion ist mittlerweile Hunderttausendfach geklickt. Unter Schreien und Anfeuerungsrufen von Passanten schwingt Gassama sich auf das Dach eines Containers, springt von dort an die Brüstung des ersten Balkons. Unfassbar geschickt hangelt sich der sportliche Hobbyfußballer von Etage zu Etage, springt schließlich in gut zehn Metern Höhe ohne Absicherung von einem Geländer aus an die Balustrade der vierten Etage, erklimmt den Balkon, und zieht den kleinen Jungen, der offenbar seit Minuten ohne Halt unter den Füßen frei über der Tiefe schwebte, in Sicherheit.

Von Macron erhielt Gassama eine Auszeichnung für seine Tapferkeit.

"Wenn dieser Mann ihm nicht zu Hilfe geeilt wäre, wäre der Junge tot", sagte eine begeisterte Augenzeugin dem Fernsehsender BFMTV. Die ganze Aktion dauerte gerade mal eine halbe Minute. Er selbst habe erst nach seiner Tat realisiert, in welche Gefahr er sich da selbst gebracht hatte, erzählte Mamoudou: "Im Wohnzimmer habe ich dann begonnen zu zittern. Ich konnte mich plötzlich nicht mehr auf den Beinen halten, musste mich erstmal setzen."

Junge unter Schock

Der vierjährige Junge kam mit einem Schock und leichten Blessuren am Fuß davon. Sein Vater muss sich allerdings nun wegen Verletzung der Aufsichtspflicht verantworten. Er hatte seinen Sohn allein zu Hause gelassen. Gassama dagegen wird als Held gefeiert. Auch der Präsident zeigte sich überaus dankbar: "Bravo", gratulierte Macron persönlich.

Für den Afrikaner könnte die Heldentat nun das ganze Leben ändern. Der 22-Jährige ist erst vor einigen Monaten nach Italien geflohen, hat dort lediglich einen Aufenthaltstitel, der ihm die Reise nach Frankreich erlaubte. Beim Empfang am Morgen verlieh Macron ihm nun eine Tapferkeitsmedaille - doch nicht nur das. Angesichts seiner beispielhaften Tat werde Gassama die französische Staatsbürgerschaft und auch gleich einen Job erhalten, teilte der Präsident nach dem Treffen mit. Mamoudou werde Feuerwehrmann in Paris.

„Held von Paris“ – Migrant aus Mali rettet kleinen Jungen

Marcel Wagner, ARD Paris

