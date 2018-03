Ein schweres Erdbeben hat den pazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Es bestehe die Gefahr eines Tsunamis, teilte das Pazifik-Tsunamiwarnzentrum mit.

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat Papua-Neuguinea erschüttert. Für einige Küsten des Inselstaats bestehe Tsunami-Gefahr, teilte das Pazifik-Tsunamiwarnzentrum mit. Demnach könnten "gefährliche" Wellen von bis zu einem Meter Höhe die Küste treffen. Angaben über mögliche Verletzte oder Schäden liegen noch nicht vor.

Das Epizentrum befand sich laut der US-Erdbebenwarte USGS in einer abgelegenen Gegend in der Provinz East New Britain. Das Beben hatte demnach eine Tiefe von zehn Kilometern.

Erst vor einem Monat hatte ein Erdbeben in Papua-Neuguinea mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen. Papua-Neuguinea liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Papua Neuguinea | Port Moresby