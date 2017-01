Die Terrormiliz IS hat in Syriens Oasenstadt Palmyra Teile des römischen Amphitheaters zerstört. Am Mittwoch sollen Beamte, Lehrer und Soldaten hingerichtet worden sein. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist seit Dezember wieder unter der Kontrolle des IS.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" hat in Syriens historischer Oasenstadt Palmyra Teile des römischen Amphitheaters zerstört. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana und Oppositionelle vor Ort. Demnach wurden neben der Fassade des Theaters auch Säulen des Tetrapylons, eines typischen Monuments der römischen Architektur, zerstört.

Der Direktor der der syrischen Antikensammlungen, Maamun Abdulkarim, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe Satellitenbilder von Kollegen an der Boston-Universität bekommen, die Schäden an der Fassade des Amphittheaters zeigten.

Erst am Mittwoch sollen die Dschihadisten in Palmyra zwölf Gefangene ermordet haben. Vier Lehrer und Regierungsmitarbeiter seien vor einem Museum geköpft worden. Acht syrische Soldaten und Kämpfer anderer Rebellengruppen seien in dem römischen Amphitheater erschossen und anschließend enthauptet worden, berichteten die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Aktivistengruppe Palmyra Monitor.

Sprengungen und Hinrichtungen

Palmyra gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der IS hatte die Wüstenstadt erstmals im Mai 2015 eingenommen und anschließend zahlreiche einzigartige rund 2000 Jahre alte Bauwerke gesprengt, darunter den Baal-Tempel und den Triumphbogen. Auch ein Teil der berühmten Säulenstraße wurde zerstört. Außerdem töteten sie unter anderem den früheren Chef-Archäologen der Stadt, Khalid Asaad, vor Dutzenden Zuschauern auf einem öffentlichen Platz.

Rund zehn Monate später konnten syrische Regierungskräfte die Stadt mit Hilfe russischer Luftangriffe wieder unter Kontrolle bringen. Russland feierte die Befreiung mit einem Sinfoniekonzert in Palmyras Amphitheater. Für den Auftritt wurde das Orchester des St. Petersburger Mariinski-Theaters eingeflogen.

Im vergangenen Dezember eroberte der IS Palmyra erneut. Zwar hat die Terrormiliz in Syrien mehrere Niederlagen erlitten, im Norden und Osten des Bürgerkriegslandes kontrolliert sie aber weiter große Gebiete.

