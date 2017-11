In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad halten die gewalttätigen Proteste islamistischer Demonstranten an. Bei der Räumung eines Protestcamps hatte es am Samstag mehrere Tote und mehr als 200 Verletzte gegeben. Die Polizei rief die Armee zur Hilfe.

Pakistanische Islamisten haben trotz der Einsätze von Polizei und Armee ihre Proteste gegen Justizminister Zahid Hamid verschärft. Etwa 3000 Menschen versammelten sich auf einer Straßenkreuzung bei Islamabad. Sie zündeten ein Auto, drei Motorräder und einen Wachposten an. Berichte über Verletzte liegen bislang nicht vor. Polizei und paramilitärische Verbände bereiteten sich auf einen größeren Einsatz vor.

Die Teilnehmer der Kundgebung harren seit drei Wochen auf der Kreuzung aus und beeinträchtigen so das öffentliche Leben. Sie sind einem Aufruf der kleinen Partei Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah gefolgt und fordern, den Justizminister zu entlassen, weil in einem Gesetzentwurf ein Hinweis auf den Propheten Mohammed fehlen würde. Der Minister selbst sprach von einem Irrtum, der korrigiert worden sei.

Islamistische Demonstranten protestieren seit Wochen gegen den pakistanischen Justizminister.

Kein Fernsehen, kein Internet

Die Regierung hatte versucht, den Protest friedlich zu beenden, weil ein Gewalteinsatz ihrer Meinung nach das Land destabilisieren könnte. Doch ein Gericht ordnete an, die Kundgebung aufzulösen und setzte dafür eine Frist, die in der Nacht zu Samstag ablief.

Ein Aktivist der ultrareligiösen Gruppe TLYRAP wirft eine Tränengaspatrone auf Polizisten während der Straßenschlacht in Islamabad.

Nachdem die Auflösung des Protestcamps eskalierte, rief die Regierung schließlich die Armee zur Hilfe. Sechs Menschen starben in den gewaltsamen Auseinandersetzungen am Samstag. Alle Getöteten seien Demonstranten, sagte eine Mitarbeiterin der Rettungskräfte. Der größte Teil der fast 200 Verletzten waren den Behörden zufolge Polizeibeamte.

Die Zahl der Protestteilnehmer nahm heute noch zu. Die Medienbehörde erließ den zweiten Tag in Folge ein Sendeverbot, angeblich weil Medien live von der Kreuzung berichtet hatten. Auch wichtige Internetseiten waren blockiert.

Islamisten stoppten in weiteren Städten den Straßenverkehr mit Sitzblockaden, so in Karatschi, Lahore und Multan. Hamids Villa in Pasroor wurde geplündert.

