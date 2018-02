Die Hilfsorganisation Oxfam will den Skandal um sexuelle Ausbeutung mit einem Aktionsplan aufarbeiten. Eine Kommission soll die Vorwürfe überprüfen, die Mittel für Schutzmaßnahmen sollen verdreifacht werden.

Die Affäre "sei ein Makel für Oxfam, der uns noch jahrelang beschämen wird", erklärte Oxfams geschäftsführende Direktorin Winnie Byanyima in einem BBC-Interview: "Ich bitte aus tiefem Herzen um Vergebung". Byanyima versprach, den Skandal um sexuelle Ausbeutung mit einem Aktionsplan aufzuarbeiten.

Dieser beinhaltet laut Oxfam die Einsetzung einer unabhängigen Kommission sowie eine Erhöhung der Mittel für Schutzstandards. Die Kommission, bestehend aus führenden Frauenrechtlerinnen, solle Zugang zu Oxfams internen Unterlagen bekommen und weltweit Mitarbeiter befragen können. Die Mittel für Schutzmaßnahmen würden auf eine Million Pfund (1,13 Millionen Euro) verdreifacht, die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Bereich verdoppelt werden.

Die geschäftsführende Oxfam-Direktorin Winnie Byanyima bat um Vergebung.

Die international tätige Organisation müsse zudem sicherstellen, dass "jemand, der sich solch groben Fehlverhaltens schuldig gemacht hat", nicht von einer Organisation zur nächsten ziehen könne, so Byanyima. Oxfam musste am Donnerstag eingestehen, dass ein Mitarbeiter, dem wegen sexuellen Fehlverhaltens im Erdbebengebiet von Haiti 2011 gekündigt worden war, später wieder als Berater in Äthiopien eingestellt worden war.

Mitarbeiter sollen Sex-Partys gefeiert haben

In den vergangenen Tagen waren Vorwürfe gegen Oxfam öffentlich geworden, wonach Mitarbeiter im Tschad und in Haiti Sex-Partys mit Prostituierten gefeiert haben sollen. Zudem sollen Männer Sex von Frauen als Gegenleistung für Hilfen verlangt haben. In britischen Oxfam-Shops habe es außerdem mehr als 100 Fälle sexueller Belästigung gegeben, ohne dass die Hilfsorganisation angemessen reagiert habe. Über den genauen Umfang des Problems bei Oxfam machte Byanyima im Interview keine Angaben. "Wir haben fast 100.000 Mitarbeiter weltweit in mehr als 90 Ländern. Die meisten von ihnen tun das Richtige."

Der frühere Oxfam-Direktor in Haiti und dem Tschad, Roland Van Hauwermeiren, hatte in einem offenen Brief die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Er habe Fehler gemacht, aber nicht für Sex bezahlt, schrieb er laut belgischen Medien. Er habe während eines Einsatzes in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben 2010 "intime Beziehungen" zu einer Frau gehabt, sie sei jedoch nicht dafür bezahlt worden. Sie sei keine Prostituierte gewesen. Van Hauwermeiren war von seinem Posten zurückgetreten, nachdem die Vorwürfe gegen ihn intern bekannt geworden waren.

Oxfam Deutschland teilte mit, "dass sexuelle Ausbeutung in der Oxfam-Kultur keinen Platz hat." Man nehme die Vorwürfe "sehr ernst". Marion Lieser, Geschäftsführerin Oxfam Deutschland, unterstützte auf einer Pressekonferenz den Aktionsplan. Damit könne man offensiv gegen Missbrauchsmöglichkeiten in der gesamten Hilfsorganisation vorgehen, so Lieser.

Sexuelle Übergriffe auch bei anderen Hilfsorganisationen?

Nach Meldungen über die Missbrauchsvorwürfe bei Oxfam hatten auch andere große Hilfsorganisationen über sexuelle Übergriffe in den eigenen Reihen berichtet, darunter auch Ärzte ohne Grenzen und das International Rescue Committee (IRC). Der Vorsitzende des Verbandes Entwicklungspolitik (Vernro), Bernd Bornhorst, forderte eine umfassende Aufklärung der Vorfälle mit Offenheit und Transparenz.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müsse man "Konsequenzen ziehen und das Strafrecht anwenden, dort wo es notwendig ist", sagte Bornhorst im RBB-Inforadio. Venro ist ein deutscher Dachverband von über 120 kirchlichen und privaten Hilfsorganisationen.

Friedensnobelpreisträger Tutu gibt Oxfam-Botschafter-Amt auf

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu

Mehrere Prominente haben sich inzwischen von der Hilfsorganisation distanziert. Zuletzt erklärte der Friedensnobelpreisträger und frühere südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu seinen Rückzug als Oxfam-Botschafter. Er sei zutiefst enttäuscht, erklärte er laut südafrischen Zeitungen. Bereits am Dienstag war die britische Schauspielerin Minnie Driver als Botschafterin der Hilfsorganisation zurückgetreten.

