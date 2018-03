Syrien Ost-Ghouta vor dem Fall

Zahlreiche Kämpfer und ihre Angehörigen verlassen die Region Ost-Ghouta. Die russische Führung stellte ein Ende der seit Februar andauernden Offensive gegen die Rebellen in der Region nahe Damaskus in Aussicht.

Hunderte Kämpfer und ihre Angehörigen verlassen die umkämpfte Region Ost-Ghouta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte stiegen Hunderte Menschen in Busse. Sie sollen in die nordsyrische Region Idlib gebracht werden, die noch von Rebellen gehalten wird. Bereits in den vergangenen Tagen waren zahlreiche Menschen nach Nordsyrien aufgebrochen.

Seit Beginn der Evakuierungsaktion vor einer Woche sollen fast 32.000 Menschen den von der Gruppe "Armee des Islam" kontrollierten Süden von Ost-Ghouta verlassen haben, wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sanaa berichtet. Seit Beginn der Offensive Mitte Februar sollen syrischen Medien zufolge 135.000 Menschen die Region verlassen haben. Etwa 400.000 Menschen lebten in Ost-Ghouta.

Ultimatum an Aufständische

Die syrische Regierung hatte der Gruppe "Armee des Islams" am Mittwoch ein Ultimatum gestellt: Innerhalb von drei Tagen müssten sie die Stadt Douma in der Region Ost-Ghouta in Richtung Nordsyrien verlassen. Sonst werde es einen Großangriff geben, hatte die Führung in Damaskus nach Angaben des Staatsfernsehens gedroht.

Das russische Außenministerium teilte mit, der "Anti-Terror-Einsatz" in Ost-Ghouta sei fast abgeschlossen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu stellte demnach in Aussicht, dass am Sonntag oder Montag die ersten Flüchtlinge in das Gebiet zurückkehren könnten.

Die russische Militärführung in Syrien teilte mit, auch mit den Kämpfern in Douma sei eine Einigung über deren Abzug in Sicht. Das dementierte die "Armee des Islam" jedoch.

Zerstörungen in Harasta in der Region Ost-Ghouta

Syrische und verbündete russische Truppen bombardieren seit Mitte Februar die Region Ost-Ghouta. Bei der groß angelegten Offensive erorberten sie inzwischen mehr als 90 Prozent des zuvor von den Aufständischen gehaltenen Gebietes.

Die Menschen der Region Ost-Ghouta beteiligten sich seit 2011 am Aufstand gegen Präsident Bashar al-Assad. 2012 hatten islamistische Gruppen die Kontrolle über das Gebiet übernommen.

Trump: US-Truppen ziehen ab

US-Präsident Donald Trump erklärte, er wolle den Militäreinsatz in Syrien "sehr bald" beenden. Vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio, schon bald seien "100 Prozdent" der Gebiete in der Hand der Terrormiliz "Islamischer Staat" befreit. "Wir holen das alles schnell zurück", sagte der US-Präsident.

Trump sagte, die US-Truppen sollten nun "in unser Land" zurückkehren, "wo wir hingehören, wo wir sein wollen". Um Syrien sollten sich "andere Leute" kümmern, sagte Trump.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 30. März 2018 um 13:00 Uhr.