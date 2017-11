Lange sah es so aus, als würde die Wahl in Honduras wie immer verlaufen - ganz im Sinne der Eliten. Doch nun scheint der Opposition ein Überraschungssieg gelungen zu sein. Das Land steht vor einem Umbruch.

Von Anne-Katrin Mellmann, ARD-Studio Mexiko

Noch sind erst etwa zwei Drittel der Stimmen ausgezählt worden. Doch in Honduras' Hauptstadt Tegucigalpa feiern die Anhänger bereits den Sieg des linken Oppositionskandidaten Salvador Nasralla.

Sollte der Fernsehmoderator am Ende tatsächlich vorn sein, wäre das eine Sensation in dem kleinen mittelamerikanischen Land: Denn in der Vergangenheit hatten sich die nationale und die liberale Partei - beide stehen im Dienste der Eliten - an der Macht stets abgewechselt.

Auf den Straßen der Hauptstadt jubelt die Opposition über Nasrallas Wahlerfolg

Präsident kandidierte trotz Wiederwahlverbot

Linke hatten bei Wahlen in Honduras bislang nie eine Chance und auch diesmal wollten die Umfrageinstitute für Nasralla keine sehen. Nach ihren Zahlen konnte sich Präsident Juan Orlando Hernandez von der nationalen Partei seiner Wiederwahl sicher sein.

Die ist laut honduranischer Verfassung eigentlich auch gar nicht erlaubt. Normalerweise ist nach vier Jahren Schluss, aber in Honduras ist normal, was die Eliten bestimmen. Und so verfügte das Oberste Gericht, dass sich der Präsident noch einmal als Kandidat aufstellen lassen durfte.

Der Politologe Eugenio Sosa sieht unter anderem darin einen der Gründe für das Wählervotum: „Dieses Abstimmungsergebnis ist dank der jungen Honduraner in den Städten zustande gekommen. Durch die Leute, die die Politik satt haben. Sie haben jemanden gewählt, der nicht aus dieser Politik kommt – mit der Hoffnung, es könnte sich dadurch etwas verändern.“

Präsident steht vor gewaltigen Aufgaben

Oppositionskandidat Nasralla will nicht nur ändern, sondern umkrempeln: Er hat der Korruption den Kampf angesagt und will die Wirtschafts- und Sozialpolitik reformieren, die bislang am Großteil der Bevölkerung vorbei gemacht wurde. Etwa 70 Prozent der Honduraner sind arm. Gewalt und Unsicherheit treiben sie in die Flucht nach Norden, in die USA oder Mexiko, wo sie auf ein würdevolleres Leben hoffen.

Salvador Nasralla, Kandidat der Opposition in Honduras

Keine der bislang amtierenden Parteien hat ihre Situation verbessert. Im Gegenteil: Korrupte Politiker plünderten sogar die Sozialversicherung, um damit ihren Wahlkampf zu finanzieren. Aktivisten beklagen außerdem den Ausverkauf des rohstoffreichen Landes: Flüsse wurden privatisiert, der Bergbau boomt - auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt.

Wer dagegen protestiert, riskiert sein Leben: Seit 2010 wurden mehr als 120 Aktivisten ermordet. Straflosigkeit und Korruption regieren. Als sich vor acht Jahren ein Präsident anschickte, die Verhältnisse zu ändern, wurde er aus dem Amt geputscht. Er gehört heute mit zu dem Oppositionsbündnis, das den Kandidaten Nasralla ins Rennen geschickt hatte.

Wird Präsident Hernandez das Ergebnis akzeptieren?

Juan Hernandez, bislang Präsident von Honduras

Ob Nasralla wirklich genügend Stimmen für den Sieg bekommen hat oder nicht, wird der Wahlrat voraussichtlich erst am Donnerstag verraten. Doch selbst der unterlegene liberale Kandidat Luis Zelaya gratulierte Nasralla bereits zum Sieg: "Das Volk hat sich entschieden und wir alle müssen das respektieren."

Ob das auch Präsident Hernandez so sieht und den Präsidentenpalast räumen wird, ist allerdings noch völlig offen. Bislang mobilisiert er seine Anhänger und lässt sich feiern wie einen Sieger.

Honduras: Überraschungssieg der linken Opposition zeichnet sich ab

Anne-Katrin Mellmann, ARD Mexio City

