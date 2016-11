Nach den umstrittenen Äußerungen über Chinesen gerät EU-Kommissar Oettinger erneut unter Druck. Grund ist ein Flug im Privatjet des russischen Honorarkonsuls nach Budapest. Oettinger erklärte, er habe keine Termine sausen lassen wollen - Lobbyismuskritiker sind empört.

Von Andreas Meyer-Feist, ARD-Studio Brüssel

Es sollte schnell gehen an jenem Mai-Abend 2016 - und Günter Oettinger wollte pünktlich nach Budapest kommen, zu einem Abendessen mit Ungarns Regierungschef Victor Orban. Weil es keine anderen termingenauen Reisemöglichkeiten mehr gegeben habe, sei er im Privatjet des russischen Honorarkonsuls Klaus Mangold mitgeflogen, der auch nach Budapest wollte.

Ein Vorschlag der ungarischen Regierung, den er aufgeriffen habe, so rechtfertigte sich Günther Oettinger. Gegen Ethikregelen der EU habe er nicht verstoßen, erklärte der EU-Digitalkommissar in einer Stellungnahme.

Viktor Orban ist in der EU wegen seines autoritären Regierungsstils umstritten.

Vorsichtigen Rückhalt für Oettinger gibt es aus den Reihen der Christdemokraten im EU-Parlament. Ihr frisch wiedergewählter Fraktionschef Manfred Weber, CSU, wollte es "kurz machen" und hat Oettinger "das volle Vertrauen seiner Fraktion" ausgesprochen: "Oettinger arbeitet als Kommissar seit über sieben Jahren, er ist sehr profiliert und sehr erfahren. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er einen unabhängigen und sehr sehr guten Job macht." Zu den Vorwürfen selbst äußerte sich Weber allerdings nicht.

EU hat Zugang zu Privatjets

Doch damit dürfte der Fall nicht abgeschlossen sein. Die Grünen im EU-Parlament, aber auch unabhängige Brüsseler Anti-Korruptionswächter wittern einen handfesten Skandal. Daniel Freund von Transparency International hält die Erklärungen Oettingers für ungenügend. Mit Termindruck allein sei der umstrittene Mitflug nicht zu erklären: "Allen Kommissaren stehen Business-Class-Flüge und sogar eine Flotte von Jets zur Verfügung, die flexibel eingesetzt werden können. Es ist somit unklar, warum Oettinger eine solche Einladung angenommen hat."

Transparency International sieht andere Gründe: Klaus Mangold sei nicht nur russischer Honorarkonsul in Oettingers Heimat Baden-Württemberg. Er gilt als ein wichtiger Russland-Lobbyist in Wirtschaftsdingen mit besten Verbindungen zu Putin - politisch besonders heikel in einer Zeit, in der die EU Sanktionen gegen gegen Russland wegen der Krim-Annexion und dem von Moskau mitbefeuerten bewaffneten Konflikt in der Ostukraine verhängt hat.

Mangold nicht als Lobbyist registriert

Transparency-Sprecher Freund wirft Oettinger einen mehrfachen Verstoß gegen die EU-Transparenzrichtlinien vor. Zum einen müssten Kontakte zu Lobbyisten in jedem Fall gemeldet werden. Zum anderen käme erschwerend für Oettinger hinzu, dass Mangold in keinem EU-Lobbyistenregister auftaucht. Ein Eintrag in dieses Register, das für weniger Heimlichtuerei sorgen und für mögliche Interessenkonflikte sensibilisieren soll, ist aber die Voraussetzung für Lobbyisten, um überhaupt in höchste EU-Kreise vorgelassen zu werden: "Herr Oettinger hätte Mangold laut aktueller Regeln gar nicht treffen dürfen. Wir erwarten, dass EU-Kommissionschef Juncker der Sache auf den Grund geht."

Eine weitere EU-Regel besagt, dass EU-Kommissare grundsätzlich von Privatpersonen keine teuren Einladungen und Geschenke annehmen dürften, wozu dieser Flug zählen dürfte - falls keine Gegenleistung von der EU oder der ungarischen Regierung erbracht wurde. Die Grenze liegt hier bei 150 Euro. Als Maßstab gilt ein gutes Abendessen mit Weinbegleitung oder ein üppig ausgestatteter Bildband als Gastgeschenk.

Wer hat den Jet überhaupt bezahlt?

Grünen-Politikerin Harms hat mit ihrer Anfrage den Stein ins Rollen gebracht.

Die Grünen im EU-Parlament hatten den Stein ins Rollen gebracht mit einer Anfrage an die EU-Kommission. Aus der Antwort geht nicht hervor, wer die Kosten für den Mitflug überhaupt getragen hat. War es ein Geschenk? Oder hat die EU-Kommission einen Teil davon bezahlt? Beides wäre ein Verstoß gegen die Ethikregeln, meint die grüne Fraktionschefin EU-Parlament Rebecca Harms. Die Sache habe aber noch einen ganz anderen Haken: "Dass er kein Problem darin sieht, den Privatjet eines wirklich einflussreichen Lobbyisten für russische Interessen zu nutzen."

Unklar bleibt, ob Oettinger und Mangold auch gemeinsame Projekte in Budapest verfolgten. Beide nahmen an einer Konferenz zur Zukunft des Autos in Budapest teil. Die Grünen vermuten aber, dass Mangold aus einem anderen Grund nach Ungarn reiste - um die ungarische Regierung bei einem umstrittenen Atom-Geschäft mit Russland zu beraten.

Oettinger in Privatjet-Turbulenzen

Atomgeschäft mit Russland als Hintergrund?

Dabei geht es um den umstrittenen Ausbau von Atomreaktoren in Ungarn zusammen mit der russischen Firma Rosatom, die Oettinger noch als EU-Energiekommissar genehmigt hatte. Den Vorgang nahm später EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wegen möglicher illegaler staatlicher Beihilfen unter die Lupe - bisher allerdings ohne Ergebnis. Oettinger, so die grüne EU-Fraktionschefin Harms, habe das wohl nicht gestört: Wissend, dass "Ungarns Regierungschef Orban aber auch Mangold eindeutig gegen die laufenden EU-Sanktionen gegen Russland eintreten".

Oettinger gerät damit politisch weiter unter Druck. Erst vor zwei Wochen musste er sich am Rande eines Besuchs in der rumänischen Hauptstadt Bukarest vor laufenden Kameras und auf Druck des EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker entschuldigen für herablassende Äußerungen über Chinesen, die Frauenquote und die Ehe für Homosexuelle. Oettinger erklärte, er habe niemanden verletzen wollen und "frei von der Leber weg" geredet.

Auch Juncker unter Druck

Juncker ordnete daraufhin an, dass Oettinger nur noch zu jenen Dingen öffentlich Stellung beziehen dürfe, die sein eigenes Ressort betreffen. In Brüssel wurde dies als deutliche Warnung an Oettinger gewertet. Auch Juncker gerät durch den Wirbel nun unter Druck. Oettinger soll bald aufrücken - er soll EU-Vizekommissionschef werden, zuständig für Haushalt und Personal und damit ausgestattet auch mit einer besonderen Vorbildfunktion. In den nächsten Woche will er sich dem EU-Parlament in Straßburg vorstellen. Dann dürfte es wohl noch kritische Fragen geben.