Der iranische Öltanker, der am Samstag vor der chinesischen Küste in Brand geraten war, droht zu explodieren und zu sinken. Tausende Tonnen Öl stehen in Flammen. Bislang gibt es kein Lebenszeichen von den 32 Seeleuten an Bord.

Nach der Kollision mit einem Frachtschiff vor der Küste Chinas droht der brennende iranische Öltanker zu explodieren. Einsatzkräfte kämpfen mit Löschbooten gegen die Flammen an, doch auch am zweiten Tag nach dem Zusammenstoß brennt weiter ein riesiges Feuer.

Aus dem Rumpf des iranischen Tankers soll Öl austreten. Unter den Einsatzkräften wachse die Sorge, dass das Schiff untergehen könnte. Die "Sanchi" hatte 163.000 Tonnen Kondensat, ein sehr hochwertiges Leichtöl, an Bord.

Bislang gibt es weiter kein Lebenszeichen von den 32 vermissten Seeleuten des Schiffes. Beim Versuch, zu den 30 Iranern und zwei Bangladescher an Bord zu gelangen, seien den Rettungskräften giftige Rauchwolken entgegengeschlagen, erklärte das chinesische Verkehrsministerium.

Internationale Rettungsaktion

Zehn von China entsandte Schiffe sowie "viele Fischerboote" würden bei der laufenden Rettungsaktion helfen, hieß es aus dem chinesischen Verkehrsministerium. Giftige Gase behindern jedoch die Einsatzkräfte in ihren Löschbooten. Auch ein Schiff der südkoreanischen Küstenwache sei vor Ort. Ein US-Marineflugzeug hatte am Sonntag ein großes Gebiet nach möglichen Überlebenden abgesucht, bevor es zurück zur Kadena-Luftwaffenbasis in Japan flog.

Der Tanker gehört laut Irans Ölministerium der nationalen Tankergesellschaft NITC und wird von der iranischen Firma Glory Shipping betrieben. Am Samstagabend war das Schiff auf dem Weg nach Südkorea etwa 300 Kilometer östlich von Shanghai mit einem chinesischen Frachtschiff zusammengestoßen. Die "CF Crystal" fuhr unter Hongkonger Flagge und hatte nach Angaben der chinesischen Behörden 64.000 Tonnen Getreide geladen.

Es ist die zweite Havarie eines Tankers der NITC binnen zwei Jahren. Im August 2016 war ein iranischer Supertanker mit einem Containerschiff in der Straße von Singapur zusammengestoßen. Eine Untersuchungskommission wurde eingerichtet, um die Ursache des Unglücks zu ermitteln.

Steffen Wurzel, ARD Shanghai

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 08. Januar 2018 um 10:00 Uhr.