Es ist das beliebteste ausländische Musikstück in Japan - Beethovens 9. Sinfonie. Jährlich versammeln sich Tausende Menschen, um die "Daiku" zu singen. Wie kam es zum Massenphänomen?

Von Jürgen Hanefeld, ARD-Studio Tokio

Freude muss dabei sein, sonst würden sich nicht 5000 Japaner einmal im Jahr versammeln, um Beethovens "Ode an die Freude" zu singen. Seit 20 Jahren ist eine 60-jährige Musiklehrerin dabei und sie schwärmt vom Ereignis. "Jedes Mal diese Aufregung, mit 5000 Menschen zusammen zu singen. Ein tolles Gefühl!" Ihre Freundin findet es ebenfalls großartig und ist noch ganz ergriffen.

"Ich fiebere diesem Tag immer über Wochen entgegen - seit zehn Jahren schon, seit ich nicht mehr arbeite", erzählt ein Rentner. Inzwischen sei er ein richtiger Fan von "Daiku".

5000 Japaner singen die "Ode an die Freude" in einer Sporthalle in Japan

26.02.2018







Lange Tradition

"Daiku" - das heißt schlicht "die Neunte" und meint Beethovens 9. Sinfonie - das unbestritten beliebteste ausländische Musikstück in Japan. Projektleiter Susumu Tanaka erklärt das Phänomen: "Wir Japaner lieben die Musik von Beethoven und auch den Text von Friedrich Schiller. Die Leidenschaft für die öffentlichen Aufführungen hat nach dem Krieg begonnen. Die Orchester brauchten Geld, und spielten immer die Neunte, weil sie so gut ankam." Inzwischen sei sie sogar zum beliebtesten Weihnachtslied geworden.

In Wirklichkeit geht die Geschichte viel weiter zurück. Bei Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 waren Japan und Deutschland Gegner, das chinesische Tsingtao eine deutsche Kolonie. 4000 deutsche Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Rund 1000 von ihnen wurden in ein japanisches Kriegsgefangenlager gesteckt.

Eine einzige Regel gibt es für die Laiensänger: Wenn jemand an einer wichtigen Stelle die Töne nicht trifft, soll er ruhig sein.

Dort gründeten einige Musiker unter den Soldaten ein Orchester, das vorzugsweise Beethovens 9. aufführte. Diese Musik wurde so populär, dass das japanische Rundfunkorchester sie schon in den 1920er-Jahren in sein Repertoire übernahm.

Herausforderung: Laiensänger in Sporthalle

Bei der diesjährigen Aufführung der 5000 ist der Klang das Problem. Denn die Sängerinnen und Sänger treten in einer Halle auf, in der sonst Sumo-Ringer kämpfen. Tapfer spielt Dirigent Naoto Otomo mit seinem New Japan Philharmonic Orchestra gegen die Sporthallenakustik an. Aber für die Laiensänger gilt ohnehin das olympische Motto: dabei sein ist alles.

Eine ältere Dame wird ausgezeichnet, weil sie bereits seit 36 Jahren mitsingt. Aber es gibt auch Anfänger. "Das ist so aufregend! Und dann die deutsche Sprache. Ich kann kein Deutsch, aber der Chorleiter hat uns alles genau erklärt", erzählt einer von ihnen.

Es gibt eine Regel

Warum aber sind unter den 5000 nur 1000 Männer? "Zu Hause in meinem Dorfchor gibt es auch viel mehr Frauen. Ich weiß nicht, warum. Aber bei dieser Menge sind ja auch genügend Männer dabei, da muss ich keine Angst haben", sagt ein Sänger.

Angst muss sowieso niemand haben. Ob jemand singen kann, spielt nämlich gar keine Rolle, sagt Projektleiter Tanaka: "Bei richtigen Chören gibt es natürlich ein Vorsingen. Aber hier nicht." Die Sänger müssten nur sechs Proben überstehen. "Und wenn jemand dann immer noch nicht alle Töne kriegt, dann sage ich ihm: An diesen Stellen soll er still sein. Das ist unsere einzige Regel."

5000 Japaner singen die Ode an die Freude

Jürgen Hanefeld, ARD Tokio

26.02.2018 13:55 Uhr

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 26. Februar 2018 um 12:54 Uhr.