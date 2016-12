Der scheidende US-Präsident Obama hat seine Anti-Terror-Strategie verteidigt. In seiner letzten Rede zur nationalen Sicherheit mahnte er indirekt auch seinen Nachfolger Trump, demokratische Werte zu beachten und auf Folter zu verzichten.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Barack Obama war vor acht Jahren angetreten, um die Kriege im Irak und in Afghanistan zu beenden. Zwar verringerte Obama die Zahl der US-Bodentruppen im Nahen Osten erheblich. Aber beendet sei der Krieg gegen den Terrorismus noch lange nicht, sagte Obama in seiner letzten großen sicherheitspolitischen Rede vor Soldaten in Florida. "Es gab in meinen acht Amtsjahren keinen einzigen Tag, an dem nicht eine Terrororganisation oder ein Radikaler daran arbeitete, Amerikaner zu töten", sagte der scheidende Präsident.

Die Auseinandersetzung mit dem Extremismus werde noch lange dauern, warnte Obama. Seine Rede war zum einen eine Rechtfertigung seiner Anti-Terror-Strategie, die sein Nachfolger Donald Trump als zu schwach kritisiert.

Gegen "falsche Versprechungen"

Zum anderen war es auch Obamas sicherheitspolitisches Vermächtnis und - ohne Donald Trump beim Namen zu nennen - eine Mahnung an seinen Nachfolger im Amt, der einen schnellen Sieg über den "Islamischen Staat" versprochen hat: "Anstatt falsche Versprechungen zu machen, dass wir den Terrorismus besiegen können, indem wir mehr Bomben abwerfen oder immer mehr Truppen entsenden oder uns vom Rest der Welt abgrenzen, müssen wir die terroristische Bedrohung langfristig angehen."

Dabei sei es wichtig, auch im Kampf gegen den Terrorismus demokratische Grundwerte und Gesetze zu beachten. In Anspielung an Trumps Wahlkampfforderung, umstrittene Foltermethoden wie das simulierte Ertränken wieder einzuführen, mahnte Obama: "Wir haben Folter verboten - überall und zu allen Zeiten. Dazu gehören auch Taktiken wie das Waterboarding. Und keiner hat sich bei mir beschwert, dass uns dies wichtige Geheimdiensterkenntnisse gekostet hat."

Klima der Angst vermeiden

Auch eine weitere Forderung Trumps sprach Obama an: Einreiseverbote für Muslime oder Religionstests für Einwanderer widersprächen den Grundwerten Amerikas: "Die Vereinigten Staaten sind kein Land, das Religionstests als Preis für die Freiheit verlangt. Wir sind ein Land, das gegründet wurde, damit die Bürger ihre Religion frei ausüben können."

Der Kampf gegen den Terror dürfe nicht zu einem Klima der Angst im eigenen Land führen, so Obama. Wer von Furcht getrieben sei, könne keine guten Entscheidungen treffen. Obama verteidigte seine Strategie, den "Islamischen Staat" nicht mit Bodentruppen, sondern mit Spezialkräften vor Ort, regionalen Partnern und gezielten Drohnenangriffen zu bekämpfen.

Donald Trump bekräftigte sein Ziel, militärische Auslandseinsätze zu begrenzen.

Obama hält seine IS-Strategie für erfolgreich

Dieses Vorgehen erfordere Geduld, sei aber langfristig erfolgreich. "Der IS hat mehr als die Hälfte seines Territoriums und die Kontrolle über wichtige Bevölkerungszentren verloren", sagte Obama. "Und seine Moral ist am Boden."

Einige Stunden nach Obamas Rede bekräftigte sein Nachfolger Donald Trump in North Carolina, er werde den "Islamischen Staat" entschlossen und schnell besiegen. Ansonsten aber wolle er das militärische Engagement Amerikas begrenzen und nur noch dann eingreifen, wenn nationale Sicherheitsinteressen berührt seien.

Obama mahnt Trump - demokratische Werte beachten, keine Folter

M. Ganslmeier, ARD Washington

07.12.2016 06:36 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. Dezember 2016 um 09:00 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA