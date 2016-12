Hat sich Russland durch Hackerangriffe in den US-Wahlkampf eingemischt? Den Verdacht gibt es, spätestens nachdem im Sommer die Parteizentrale von Clintons Demokraten angegriffen worden war. Präsident Obama will nun die Hackerangriffe untersuchen lassen.

Von Andreas Horchler, ARD-Studio Washington

Barack Obamas Terrorismusexpertin Lisa Monaco äußerte sich bei einem Frühstück der Gesellschaft "Christian Science Monitor" gegenüber Journalisten. "Wir könnten eine neue Grenze überschritten haben. Jetzt liegt es an uns, Bilanz zu ziehen, zu bewerten, Maßnahmen zu ergreifen, zu verstehen, was geschehen ist und die Lehren daraus zu vermitteln." So erklärte sie die Anordnung von Präsident Obama, die Hacking-Aktivitäten rund um die Wahl umfassend untersuchen zu lassen. Der Untersuchungsbericht soll noch vor dem Ende von Obamas Präsidentschaft am 20. Januar vorliegen.

Obamas Sicherheitsberaterin für Heimatschutz, Lisa Monaco

Hacker-Angriff auf Clintons Demokraten

Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hatte im August gehackte E-Mails von Mitgliedern und Mitarbeitern des Parteivorstands der Demokraten veröffentlicht. Später wurde bekannt, dass der Hackerangriff noch umfangreicher war. Schon damals verdächtigten Experten und Regierungskreise russische Hacker mit Verbindungen zu Regierungsorganisationen.

US-Geheimdienste und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sind davon überzeugt, dass russische Hacker hinter Angriffen auf die Parteizentrale der Demokraten im Sommer sowie auf Clintons Kampagnenmanager John Podesta und andere steckten. Das Ziel: Wahlbeeinflussung. Der Kreml streitet das ab. Der künftige Präsident Donald Trump hatte mehrfach Zweifel daran geäußert, dass die Führung in Moskau etwas mit den Internetangriffen zu tun hatte.

Mehrere Senatoren forderten Obama auf, geheimdienstliche Erkenntnisse über die Attacken zugänglich zu machen. Terrorismusexpertin Monaco machte keine Angaben darüber, ob der neue Bericht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ermittlungen der Geheimdienste dürften nicht gefährdet werden.

Gefahren aus dem Internet gehörten zu den bedeutendsten Sicherheitsgefahren, die auf die neue Regierung zukämen, so Monaco weiter. Die Trump-Regierung müsse mit zwei Arten von Eindringlingen rechnen: Mit "Hacktivisten", die ideologische Motive haben, und mit Kriminellen.

A. Horchler, ARD Washington

