Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Am 17. und 18. November kommt US-Präsident Barack Obama nach Deutschland, um eine ganze Reihe von Themen zu besprechen: Dabei geht es nach Angaben des Weißen Hauses um die Situation in der Ukraine und in Syrien, den Kampf gegen den "Islamischen Staat" und die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen.

Außerdem werden die Staats- und Regierungschefs aus Italien, Frankreich und Großbritannien zu einem Fünfergipfel mit Obama und Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin kommen. Allerdings wird zu diesem Zeitpunkt schon ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin Obamas gewählt sein, er wird also keine allzu große politische Durchschlagskraft mehr haben.

Ausdruck der transatlantischen Solidarität

Vom Weißen Haus hieß es aber, die Reise, die Obama zuerst nach Griechenland, dann nach Deutschland und von dort zum APEC-Gipfel nach Peru führt, zeige, wie sehr der Präsident sich der transatlantischen Solidarität, einem starken Europa und der Zusammenarbeit mit den Partnern aus dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum verpflichtet fühle.

Obamas insgesamt sechster Besuch in Deutschland sei auch ein Beleg dafür, wie wichtig die deutsch-amerikanische Partnerschaft sei, und wie nahe sich beide Länder seien. Obama hat dann kein Land dieser Welt öfter besucht als Deutschland. Nur in Frankreich war er auch sechs Mal.

R. Büllmann, ARD Washington

