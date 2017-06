Das FBI hat eine Frau festgenommen, die vertrauliche Informationen des Geheimdienstes NSA an eine Whistleblower-Website weitergegeben haben soll. Die Daten sollen beweisen, dass der russische Militärgeheimdienst versucht hat, US-Wahlen massiv zu manipulieren.

Das US-Justizministerium hat Klage gegen eine mutmaßliche Whistleblowerin eingereicht, die der Plattform vertrauliche Informationen des Geheimdienstes NSA zugespielt haben soll. Es handele sich um eine 25-Jährige aus dem US-Staat Georgia, teilte die Behörde mit. Sie wurde durch das FBI festgenommen.

Aus bei Gericht eingereichten Unterlagen ging hervor, dass die Frau die Dokumente mutmaßlich kopierte und an eine namentlich nicht genannte Nachrichtenorganisation weitergab. Die Daten seien als "top secret" eingestuft worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP. Dem US-Sender NBC wurde ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem Bericht bestätigt, der unmittelbar zuvor auf der Website "The Intercept" erschienen war.

"The Intercept" informierte US-Regierung

Laut einer ebenfalls bei Gericht eingereichten eidesstattlichen Erklärung eines FBI-Agenten wurde die US-Regierung von dem Medium selbst darüber informiert, dass dieses vertrauliche Informationen überreicht bekam. Das FBI habe anschließend ermittelt, dass die Beklagte eine von sechs Mitarbeitern gewesen sei, die Kopien anfertigten. Zudem habe sie auf ihrem Arbeitscomputer in Kontakt mit der Website gestanden.

Der Anwalt der Beklagten wollte nicht bestätigen, dass die 25-Jährige angeklagt wurde, den NSA-Bericht an "The Intercept" weitergeleitet zu haben. Er wollte auch nicht die Regierungsbehörde nennen, in der sie arbeitet. "Meine Mandantin hat keine kriminelle Vorgeschichte, (...) sie ist eine sehr gute Person", so der Verteidiger.

Dokumente deuten auf massiven russischen Hackerangriff hin

Der "Intercept"-Bericht befasst sich mit russischen Versuchen einer Beeinflussung der US-Wahl 2016. Demnach zeigten die NSA-Dokumente eindeutig, dass der russische Militärgeheimdienst noch weitgehender in die Wahl einzugreifen versuchte als bislang bekannt. Belegt seien demnach nun auch Attacken auf Systeme der Wählerregistrierung. Dafür hätten russische Hacker in den Tagen vor der US-Präsidentenwahl mindestens einen Zulieferer der US-Wahl-Software angegriffen.

Die US-Regierung unter Donald Trump hat angekündigt, mit aller Macht gegen Leaks und die Weitergabe geheimer Informationen vorzugehen. Der stellvertretende Chefankläger Rod Rosenstein erklärte zu der Festnahme, die Weitergabe vertraulichen Materials gefährde die nationale Sicherheit und untergrabe das Vertrauen in die Regierung.

"The Intercept" ist eine Website, die unter anderem von Laura Poitras und Glenn Greenwald betrieben wird. Sie gelangte im Zusammenhang mit dem NSA-Whistleblower Edward Snowden zu einiger Berühmtheit.