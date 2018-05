Er war einer der Drahtzieher in der Iran-Contra-Affäre: Jetzt wird der frühere US-Offizier North neuer Chef des US-Waffenverbandes NRA. Der 74-Jährige übernimmt einen Verband in schwierigen Zeiten.

Sein Leben ist so schillernd wie skandalumwittert: Jetzt wird der ehemalige Militärberater Oliver North (74) neuer Präsident der mächtigen Waffenlobby NRA. Er dürfte damit wohl die prominenteste Personalie seit Hollywodstar Charlton Heston sein, der Ende der 1990er-Jahre NRA-Präsident wurde.

Drahtzieher der Iran-Contra-Affäre

North spielte in der Iran-Contra-Affäre eine undurchsichtige Rolle. Als Drahtzieher soll er unter dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan dafür gesorgt haben, dass Geld aus geheimen Waffenverkäufen an den Iran an antikommunistische Guerillas in Nicaragua weitergeleitet wurde. North gestand damals seine Beteiligung an den illegalen Aktivitäten ein und wurde zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Die Strafen wurden jedoch aufgehoben.

Später machte sich der frühere Oberstleutnant als Kommentator des konservativen Fernsehsenders Fox News einen Namen. Diesen Job will er mit Übernahme des NRA-Präsidentenamtes abgeben.

NRA steht unter Druck

North dürfte in den kommenden Wochen das Amt übernehmen. Er folgt Pete Brownell nach, der sich gegen eine zweite Amtszeit entschieden hatte. "Oliver North ist ein legendärer Kämpfer für die amerikanische Freiheit, ein talentierter Kommunikator und qualifizierter Anführer", sagte NRA-Geschäftsführer Wayne LaPierre.

Ausgestellte Waffen beim jährlichen Treffen der NRA

Auf North wartet nun manche Herausforderung. Die NRA ist nach Protesten nach dem Schulmassaker in Parkland unter wachsendem Druck.

Präsident Donald Trump versicherte der Lobby vor wenigen Tagen bei ihrer Jahresversammlung in Texas seine Unterstützung. Nach dem Schulmassaker hatte Trump zunächst eine Verschärfung der Waffengesetze befürwortet, war aber später davon wieder abgerückt.

Die Aktivisten gegen Waffengewalt brachten sich bereits in Stellung und kritisieren Norths Ernennung. Sein Name stehe synonym für Korruption und Schande, hieß es etwa in einer Mitteilung der Brady Campaign gegen Gewalt durch Schusswaffen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 08. Mai 2018 um 08:00 Uhr.