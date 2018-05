Gespräche zwischen Nord- und Südkorea Drittes Treffen geplant

Nord- und Südkorea wollen die Gespräche auch nach dem überraschenden zweiten Treffen ihrer Staatschefs nicht abreißen lassen. Nordkoreas Machthaber Kim bekräftigte zudem seinen Willen, US-Präsident Trump zu treffen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In wollen sich künftig "regelmäßig" zu direkten Gesprächen treffen. Das nächste Gespräch ist "auf hoher Ebene" für den 1. Juni anberaumt. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die von Kim als Sprachrohr genutzte nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

Die beiden Staatschefs wollten dadurch den Dialog zwischen den beiden Ländern vertiefen sowie "Weisheit und Anstrengungen zusammenbringen", so die KCNA weiter. Kim und Moon seien sich einig, "gemeinsame Anstrengungen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" zu unternehmen.

Die Gespräche sollten auch weiter beschleunigt werden und verschiedene Themenfelder umfassen wie Militärbehörden und das Rote Kreuz. Kim habe zudem bei dem Treffen am Samstag seinen starken Wunsch ausgedrückt, weiterhin US-Präsident Donald Trump treffen zu wollen.

Überraschendes Treffen am Samstag

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatten sich am Samstag überraschend ein zweites Mal getroffen. Die Gespräche fanden im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten statt.

Laut Präsidialamt in Seoul ging es bei dem zweistündigen Treffen vor allem darum, den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen.

"Neue Ära des Friedens"

Moon und Kim hatten sich bereits am 27. April zu einem historischen Gipfel im Grenzort Panmunjom getroffen. Dabei hatte der nordkoreanischen Machthaber versprochen, sein Atomwaffenprogramm vollständig abzubauen. Beide Politiker sprachen von einer "neuen Ära des Friedens".

Damals hatte Kim als erster nordkoreanischer Führer seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 die schwer bewachte Grenze überquert und südkoreanischen Boden betreten. Der Machthaber wurde direkt an der Demarkationslinie von Moon empfangen.

Warten auf Trump

Unklar bleibt, ob und wann sich Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber treffen wird. Nach dem ersten historischen Treffen zwischen Kim und Moon hatte der US-Präsident den 12. Juni für einen solchen Gipfel vorgeschlagen. Diesen Termin hatte er aber am Donnerstag abgesagt.

Am Freitag hatte Trump bekanntgegeben, dass er einen Gipfel mit Kim am 12. Juni in Singapur doch noch für möglich hält. Auf Twitter schrieb der US-Präsident, es habe sehr produktive Gespräche mit Nordkorea darüber gegeben, sich doch zu treffen.

Überraschendes Treffen zwischen Kim und Moon an der Grenze

Jürgen Hanefeld, ARD Tokio

