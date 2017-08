Nordkorea hat dem südkoreanischen Militär zufolge wieder mehrere Kurzstreckengeschosse abgefeuert. Sie seien in nordöstliche Richtung etwa 250 Kilometer weit geflogen und an der Ostküste ins Meer gestürzt. Laut USA scheiterte der erneute Raketentest.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Geschossene abgefeuert. Diese seien von der Nordost-Küste abgeschossen worden und flogen rund 250 Kilometer weit, teilte der südkoreanische Generalstab mit.

Laut US-Militär ist Nordkoreas erneuter Test von drei ballistischen Kurzstreckenraketen gescheitert. Die Geschosse hätten weder eine Gefahr für das nordamerikanische Festland dargestellt, noch für die Pazifikinsel Guam, auf der die USA einen Luftwaffenstützpunkt unterhalten, teilte Dave Benham, Sprecher des US-Pazifikkommandos, in Washington mit. Die Flugphase der ersten und der dritten Rakete sei gescheitert, die zweite Rakete sei "fast sofort" nach dem Start explodiert.

Der Konflikt heizt sich seit Monaten auf. Nordkorea hatte trotz mehrerer Verbote des UN-Sicherheitsrats und Warnungen aus dem Ausland am 28. Juli eine Interkontinentalrakete getestet. Diese hätte Experten zufolge auch die USA erreichen können. Daraufhin kam es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen der Staatsführung in Pjöngjang und US-Präsident Donald Trump, bei dem Trump mit "Feuer und Zorn" und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit dem Abschuss von Raketen in Richtung der US-Pazifikinsel Guam gedroht hatten.