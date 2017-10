Physik-Nobelpreis Gravitationswellen - es gibt sie doch

Drei Wissenschaftler bekommen den Nobelpreis für Physik. Die US-Amerikaner leisteten einen Beitrag dazu, Gravitationswellen nachzuweisen. Einstein hatte sie vorausgesagt, aber ihre reale Entdeckung bezweifelt.

Von Britta Thein, NDR

Es war nur ein extrem schwaches Signal, das am 14. September 2015 auf der Erde ankam. Aber es war stark genug, um eine wahre Revolution in der Astrophysik anzukündigen. Zum allerersten Mal gelang es, Gravitationswellen aus dem Universum bei uns auf der Erde zu beobachten. Dies war der Moment, auf den Astrophysiker auf der ganzen Welt seit mehr als vier Jahrzehnten hingearbeitet hatten.

Der gebürtige Deutsche Rainer Weiss und der US-Amerikaner Kip S. Thorne gelten als Pioniere der Forschungsarbeiten rund um den Gravitationswellennachweis. Barry Barish, ebenfalls aus den USA, war Leiter des Projekts, das schließlich die neue Ära in der Physik einleitete. Nun teilen sich die drei Wissenschaftler den Nobelpreis für Physik.

Nobelpreis der Physik an US-Forscher verliehen

tagesschau 15:15 Uhr, 03.10.2017, Thomas Hillebrandt/Elena Weidt, SWR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-333761~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wenn Masse beschleunigt

In Lichtgeschwindigkeit bewegen sich die sogenannten Gravitationswellen durch das Universum. Sie entstehen, wenn Masse sich beschleunigt - etwa wie bei einem Eiskunstläufer, der eine Pirouette dreht oder in ungleich größerem Maße, wenn sich zwei schwarze Löcher umeinander drehen. Dann entstehen Kräuselungen in der Raumzeit, die durchs All reisen und seit dem 14. September 2015 vier Mal auf der Erde nachgewiesen werden konnten.

Damit ist den diesjährigen Nobelpreisträgern etwas gelungen, an das Albert Einstein selbst nicht geglaubt hatte. Mit seiner Relativitätstheorie hatte er die Verzerrungen in der Raumzeit beschrieben, die man sich so ähnlich vorstellen kann, wie die Wellen in einer Pfütze, die durch einen hineinfallenden Stein verursacht werden. Für Einstein blieben es jedoch reine Formeln. Gravitationswellen zu messen - dieser Nachweis sollte erst ein Jahrhundert später gelingen.

Hier hielt Einstein seine Gedanken zu den Gravitationswellen fest.

Ein neues Werkzeug zur Beobachtung des Universums

Drei Wissenschaftler bekommen den begehrten Nobelpreis, doch in Wahrheit ist der Nachweis der Gravitationswellen ein Gemeinschaftsprojekt von mehr als tausend Wissenschaftlern aus mehr als zwanzig Ländern. Maßgeblich beteiligt waren auch Forscher der Leibniz Universität Hannover und das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und Potsdam.

Gemeinsam haben sie ein neues Sinnesorgan fürs Weltall erschaffen, jenseits von sichtbarem Licht, Infrarotstrahlung oder Radiowellen. Gemeint ist das LIGO-Projekt mit seinen beiden gigantischen Detektoren in den US-Bundesstaaten Louisiana und Washington.

Das LIGO-Observatorium bei Livingston, Louisiana (Archivbild)

Die LIGO-Detektoren arbeiten mit Laserinterferometrie. Dabei handelt es sich um zwei um 90 Grad versetzte Röhren, durch die zwei Laser gehen und an deren Ende Spiegel sind. Kommt nun eine Gravitationswelle an, müsste sich der Abstand von Laser und Spiegel für einen kurzen Augenblick verändern.

So geschehen im September 2015 mit dem Ereignis GW 150914. Gegen 11.51 Uhr bemerkte es der junge Physiker Marco Drago am Max-Planck Institut für Gravitationsphysik in Hannover zuerst. Die spätere Auswertung der Daten ergab: 1,3 Milliarden Jahre hat die Reise der Gravitationswellen gedauert, die durch eine Kollision zweier sehr großer schwarzer Löcher entstanden waren.

Auf der Jagd nach den dunklen Geheimnissen des Alls

Mit LIGO ist möglicherweise das empfindsamste Instrument entwickelt worden, das je von Menschen geschaffen wurde. Nach dem ersten Ereignis 2015 konnten die Wissenschaftler mit seiner Hilfe noch zwei weitere Male Gravitationswellen messen. Und die Jagd auf die Geheimnisse des Universums geht weiter. Seit 2017 gehört auch noch VIRGO, eine Messstrecke bei Pisa, zum Forschungsverbund.

Am 14. September dieses Jahres dann entdeckten LIGO und VIRGO gemeinsam ein viertes kosmisches Ereignis, dessen Gravitationswellen die Erde erreichten: Zwei mittelgroße schwarze Löcher kollidierten im All - vor unfassbaren 1,8 Milliarden Jahren.

Die grafische Darstellung zeigt einen Stern, der von einem massereichen Schwarzen Loch im Weltall eingesogen und zerrissen wird.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Oktober 2017 um 15:15 Uhr.