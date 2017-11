Anschlag in New York Was bislang bekannt ist

Immer mehr Details werden zum Anschlag im New Yorker Stadtteil Manhattan bekannt. Der 29-jährige mutmaßliche Attentäter wanderte vor sieben Jahren aus Usbekistan in die USA ein und lebte zuletzt in New Jersey. tagesschau.de fasst zusammen, was bisher bekannt ist.

Nach dem Anschlag von New York mit acht Toten haben die Behörden weitere Informationen über den mutmaßlichen Täter bekannt gegeben. Der 29-jährige Mann stamme den Angaben zufolge aus dem überwiegend muslimisch geprägten Usbekistan. Sie bestätigten damit Medienberichte. Nach Polizeiangaben soll der Mann mit einem Kleintransporter auf einem Radweg zahlreiche Menschen niedergefahren haben und dann in einen Schulbus gerast sein. Das Fahrzeug soll er zuvor gemietet haben.

Ein Polizist hatte dem Mann in den Bauch geschossen. Danach wurde er er festgenommen, in eine Klinik gebracht und operiert. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus.

Einwanderungsstatus zunächst nicht klar

Weil die Ermittler den Anschlag als Terrorakt einstufen und die Untersuchungen noch am Anfang stehen, wurden nur wenige Informationen bekanntgegeben. So schweigt die Polizei offiziell über die Identität des Mannes.

Aus Ermittlerkreisen verlautete, der mutmaßliche Attentäter sei kein US-Bürger, sein Einwanderungsstatus sei bislang nicht klar. Anderen Informationen zufolge wanderte der Mann vor sieben Jahren in die USA ein und lebte legal mit einer Green Card in dem Land.

Auf Englisch verfasste Notiz

Nach der Tat stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug und rief "Allahu Akbar", arabisch für "Gott ist groß", wie die Polizei bestätigte. Dann hielt er zwei Waffen hoch, die sich später als eine relativ ungefährliche Paintballpistole und ein Luftgewehr herausstellten.

Der US-Nachrichtensender CNN meldete unter Berufung auf eine Polizeiquelle, in dem Fahrzeug sei eine auf Englisch verfasste Notiz gefunden worden. In ihr heiße es, die Tat sei im Namen der Terrormiliz "Islamischer Staat" verübt worden. Andere Medien hatten von einer arabischen Notiz berichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es für die Berichte nicht.

Der Ort des Anschlags in Lower Manhattan war am Abend weiträumig abgesperrt.

Ermittlungen in anderem Zusammenhang

Die Bundesbehörden seien auf den Mann im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen aufmerksam geworden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf drei Insider. Worum es dabei ging, schrieb sie nicht. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, wollte sich dazu nicht äußern. "Es ist zu früh, um eine konkrete Antwort zu geben", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Lkw-Fahrer in New Jersey

Der mutmaßliche Täter wurde im Februar 1988 geboren. Nach seiner Einreise in die USA lebte er vermutlich in Ohio, Florida und New Jersey. Ein usbekischer Einwanderer, der den Mann vor einigen Jahren in Florida traf, sagte der "New York Times", dieser sei dort Lkw-Fahrer gewesen. In New Jersey habe er dann für den Fahrdienstvermittler Uber gearbeitet, sagte Kobiljon Matkarov der Zeitung. "Er war ein sehr guter Mann, als ich ihn kannte", sagte Matkarov. "Er mochte die USA. Er schien mir sehr glücklich zu sein. Er wirkte überhaupt nicht wie ein Terrorist, aber ich konnte natürlich nicht in ihn hineinschauen."

Die "Times" berichtete, der mutmaßliche Täter habe in Paterson in New Jersey gelebt, rund 40 Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt. Am Mittwochmorgen riegelte die Polizei dort ein Gebiet ab. Paterson ist bekannt für seine große Einwandererzahl. Rund 25.000 bis 30.000 der 150.000 Einwohner sind Muslime.

Viele Tote, eine Verletzte aus Deutschland

Mindestens acht Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben rund ein Dutzend weitere wurden verletzt. Das argentinische Außenministerium bestätigte, dass sich unter den Opfern fünf seiner Staatsangehörige befänden. Er sei geschockt von dem Vorfall in New York, sagte der argentinische Außenminister Jorge Faurie. Das Land trauere mit den betroffenen Familien, erklärte das Ministerium. Demnach stammten die Opfer aus der Stadt Rosario und seien befreundet gewesen.

Das belgische Außenministerium bestätigte auf Twitter den Tod einer Staatsbürgerin. Zudem wurden weitere Belgier bei der Tat verletzt.

Unter den Verletzten ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch eine Deutsche. Das deutsche Generalkonsulat in New York und die Botschaft in Washington stünden in Kontakt mit den zuständigen Stellen in den USA, teilte das Auswärtige Amt auf seiner Internet-Seite mit. Reisenden werde empfohlen, größere Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte unbedingt Folge zu leisten.

