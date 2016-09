Zunächst waren sich die Ermittler sicher, dass die Bombenanschläge keinen terroristischen Hintergrund hätten. Nun aber änderten sie ihre Einschätzung: Möglicherweise gibt es doch eine Verbindung zum internationalen Terrorismus. Nach einem Verdächtigen wird gefahndet.

Die Bombenanschläge in New York und New Jersey vom Wochenende haben nach Worten des New Yorker Gouverneurs Mario Cuomo möglicherweise doch eine Verbindung zum internationalen Terrorismus. "Gestern hatten wir diese Informationen noch nicht. Heute sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Ermittler zu diesem Ergebnis kommen", sagte Cuomo bei CNN.

Ermittlungen nach Bombenfunden in New York

tagesschau 15:00 Uhr, 19.09.2016







Die New Yorker Polizei veröffentlichte am Morgen (Ortszeit) das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen mit dem Namen Ahmad Khan Rahami auf Twitter. Er werde im Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Gouverneur Cuomo und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagten, es sei zu früh zu sagen, ob es sich bei den Explosionen um die koordinierten Aktionen einer Zelle gehandelt habe.

Weitere Sprengsätze entdeckt

Zuvor war im benachbarten US-Bundesstaat New Jersey ein Rucksack mit mehreren Sprengsätzen entdeckt worden. Bei der Untersuchung des in einem Mülleimer am Bahnhof der Stadt Elizabeth gefundenen Gepäckstücks sei einer der bis zu fünf Sprengsätze explodiert, sagte der Bürgermeister der Stadt, Chris Bollwage, dem Nachrichtensender CNN. Ein Sprengsatz ging demnach hoch, als ein Roboter ein Kabel durchtrennte.

Zwei Männer hatten das verdächtige Gepäckstück am Sonntagabend (Ortszeit) gefunden und die Polizei alarmiert. Wie Bürgermeister Bollwage sagte, wurden sie misstrauisch, weil aus dem Rucksack "Drähte und ein Rohr" ragten. Der Bahnverkehr zwischen Elizabeth und dem in der Nähe liegenden Flughafen Newark wurde eingestellt.

Zahlreiche Verletzte am Samstag in Manhattan

In New York waren am Samstagabend bei einem Bombenanschlag 29 Menschen verletzt worden. Zu der Tat im Stadtteil Chelsea bekannte sich bislang niemand. Gouverneur Andrew Cuomo sprach von einem "terroristischen Akt", ergänzte aber, es gebe "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus". Ebenfalls am Samstag war bereits in New Jersey eine Bombe explodiert, verletzt wurde aber niemand.

Hoffnung auf einen Hinweis: Ermittler untersuchen den Tatort in New York.

Die US-Bundespolizei FBI untersucht, ob es Verbindungen zwischen den Explosionen in New York und New Jersey gibt. An beiden Tatorten wurden Handys gefunden, sagte FBI-Sprecherin Langmesser. Ihr zufolge wird zudem ermittelt, ob die Täter auch für die Platzierung eines nur wenige Blöcke vom Tatort in New York entdeckten verdrahteten Schnellkochtopfs verantwortlich sind.

Mehr Sicherheitskräfte vor UN-Debatte in New York

Ab heute kommen in New York Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zusammen - zunächst zu einem Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen, dann zur alljährlichen Generaldebatte. Bürgermeister de Blasio rief die Bevölkerung auf, wachsam zu sein. "Es wird eine umfangreiche Polizeipräsenz diese Woche auf den Straßen sein. Mehr denn je. Wir würden schon normalerweise mehr Polizei für die UN-Generaldebatte einsetzen, diesmal wird es noch mehr sein", sagte de Blasio. Gouverneur Cuomo sprach von bis zu 1000 zusätzlichen Einsatzkräften.

Mit Informationen von Kai Clement, ARD-Studio New York

Sprengsatzfund in New Jersey

K. Clement, ARD New York

